முடிவுக்கு வந்த 20 ஆண்டு சகாப்தம்...சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் சூசி பேட்ஸ்
இங்கிலாந்திற்கு சென்று, மீண்டும் ஒரு உலகக் கோப்பையை வெல்வது மட்டுமே எனது இறுதி லட்சியம் என்று சூசி பேட்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 24, 2026 at 7:44 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறவுள்ளதாக நியூசிலாந்து அணியின் மூத்த வீராங்கனை சூசி பேட்ஸ் அறிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை சூசி பேட்ஸ். கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான சூசி பேட்ஸ், இதுவரை 181 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 181 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். இதில் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 13 சதங்கள் மற்றும் 37 அரைசதங்களுடன் 5,964 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம் 28 அரைசதங்களுடன் 4,717 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
இதுதவிர, பவுலிங்கிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ள பேட்ஸ், ஒருநாள் போட்டிகளில் 83 விக்கெட்டுகளையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 62 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். மேற்கொண்டு சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அவர் பல்வேறு சாதனைகளையும் தன் பெயரில் வைத்துள்ளார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் அவர் தற்சமயம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.
News | Suzie Bates, a WHITE FERNS great and one of the most decorated cricketers in the world, will retire from international cricket at the conclusion of the ICC Women's T20 World Cup in England.— WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) April 23, 2026
இதுகுறித்து பேசிய சூசி பேட்ஸ், "கடந்த 20 ஆண்டுகளை நான் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, காலம் இவ்வளவு சீக்கிரம் கடந்துவிட்டது என்பதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. இந்த காலத்தில் நான் நியூசிலாந்தின் ஜெர்சியை அணிந்து விளையாடியதை எண்ணி பெருமை கொள்கிறேன். இந்த அணிக்காக நான் ஒரு வீராங்கனையாக, சக வீரராக, ஒரு சிறந்த மனிதராக இருந்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சியடைகிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எனக்கு இப்போது ஒரே ஒரு இறுதி லட்சியம் தான் உள்ளது. அது இங்கிலாந்திற்கு சென்று, மீண்டும் ஒரு உலகக் கோப்பையை வெல்வது மட்டும் தான். இந்த இறுதிப் பயணத்திற்காக எனது முழு முயற்சியையும் நான் வழங்க இருக்கிறேன். எங்கள் அணியும், எங்கள் நாடும் பெருமைப்படும் வகையிலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த நான் தீவிரமாக தயாராகி வருகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Suzie Bates' illustrious career in frames ⌛️🤩— ICC (@ICC) April 24, 2026
இதையும் படிக்கவும்
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி முதல் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்க இருக்கும் நியூசிலாந்து மகளிர் அணியை, அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவிக்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை தொடரில் சூசி பேட்ஸின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.