பரபரப்பான ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து த்ரில் வெற்றி!

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்தின் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய மார்க் சாப்மேனுக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து த்ரில் வெற்றி
வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து த்ரில் வெற்றி (AP)
Published : November 6, 2025 at 4:03 PM IST

ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இறுதிவரை போராடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று ஆக்லாந்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

மார்க் சாப்மேன் அதிரடி ஆட்டம்

இதையடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டெவான் கான்வே - டிம் ராபின்சன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் டெவான் கான்வே 16 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அதிரடியாக விளையாடி வந்த டிம் ராபின்சன்னும் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 39 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திராவும் 11 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார்.

பின்னர் இணைந்த மார்க் சாப்மேன் - டேரில் மிட்செல் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மார்க் சாப்மேன் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், 6 பவுண்டரிகள் 7 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு 78 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த டேரில் மிட்செல் 28 ரன்களையும், மிட்செல் சான்ட்னர் 18 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

சொதப்பிய டாப் ஆர்டர்

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 207 ரன்களைச் சேர்த்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் ரோஸ்டன் சேஸ் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதன்பின் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் தொடக்க வீரர் பிராண்டன் கிங் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த அலிக் அதனாஸ் - கேப்டன் ஷாய் ஹோப் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அதனாஸ் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 33 ரன்களையும், கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 24 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டைஇழந்தனர், மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அகீம் அகஸ்டே, ஜேசன் ஹோல்டர், ரோஸ்டன் சேஸ் உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

ரோவ்மன் பாவெல் அதிரடி வீண்

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ரோவ்மன் பாவெல் - ரொமாரியோ ஷெஃபெர்ட் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த ஷெஃபெர்ட் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்களுடன் 34 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஒரு பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர்களுடன் ரோவ்மன் பாவெலும் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு மேத்யூ ஃபோர்ட் 2 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களுடன் 29 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தர்.

இறுதியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 204 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் மற்றும் இஷ் சோதி ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.

NEW ZEALAND VS WEST INDIES
MARK CHAPMAN
MITCHELL SANTNER
நியூசிலாந்து VS வெஸ்ட் இண்டீஸ்
NZ VS WI 2ND T20I

