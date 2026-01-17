ஒருநாள் தொடரை வெல்வது யார்? இந்தியா vs நியூசிலாந்து நாளை மோதல்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 122 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 63 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 51 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கார் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுள்ளதுடன் 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கார் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி முதல் போட்டியில் சிறப்பான வெற்றியைப் பதிவு செய்த நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி, ஷுப்மன் கில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் கே.எல்.ராகுல் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும் பந்துவீச்சாளர்கள் மற்றும் ஆல் ரவுண்டர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் மூன்றாவது போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழுத்தொடங்கியுள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபக்கம் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி முதல் போட்டியில் இறுதிவரை போராடி தோல்வியைத் தழுவினாலும், அடுத்த போட்டியில் அசத்தலான கம்பேக்கை கொடுத்து வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் இந்த ஆட்டத்திலும் அந்த அணி வெற்றி பெற்று தொடரை வெல்ல முயற்சிக்கும்.
அணியின் பேட்டிங்கில் டெவான் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோலஸ், டேரில் மிட்செல், வில் யங் உள்ளிட்டோர் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். பவுலிங்கிலும் கைல் ஜேமிசன், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், கிறிஸ்டியன் கிளார்க் ஆகியோருடன், கிளென் பிலீப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்லும் இருப்பதால் அது நிச்சயம் இந்திய அணிக்கு சவாலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 122 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 63 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 51 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 8 போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
நிரஞ்சன் ஷா கிரிக்கெட் மைதானம்
இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கார் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 12 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 7 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இருப்பினும் போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக நடைபெறும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
நியூசிலாந்து: டெவன் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில் யங், டேரில் மிட்செல், க்ளென் பிலிப்ஸ், மிட்செல் ஹே, மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் (கேப்டன்), ஜகரி ஃபோல்க்ஸ், ஜெய்டன் லெனாக்ஸ், கைல் ஜேமிசன், கிறிஸ்டியன் கிளார்க்
இந்தியா: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி/ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா/அர்ஷ்தீப் சிங்.
அணிகள்
இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கே.எல்.ராகுல், ஆயுஷ் பதோனி, ரவீந்திர ஜடேஜா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ரானா, பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், துருவ் ஜூரெல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.
நியூசிலாந்து ஒருநாள் அணி: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் (கேப்டன்), ஆதித்யா அசோக், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜோஷ் கிளார்க்சன், டெவான் கான்வே, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மிட்செல் ஹேய், கைல் ஜேமிசன், நிக் கெல்லி, ஜெய்டன் லெனாக்ஸ், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் ரே, வில் யங்.