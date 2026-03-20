தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அசத்தல்: டி20 தொடரில் 2-1 என முன்னிலை

தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது

நியூசிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா
நியூசிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா
Published : March 20, 2026 at 3:29 PM IST

ஆக்லாந்து: தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்து தொடரை சமன் செய்திருந்தது. இந்த நிலையில் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு டோனி டி ஜோர்ஸி மற்றும் வியான் முல்டர் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் வியான் முல்டர் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கானர் எஸ்டர்ஹுய்சன் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து டோனி டி ஜோர்ஸியும் 15 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் மொகோனா 26 ரன்களையும், ஜார்ஜ் லிண்டே 23 ரன்களை சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 136 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் கைல் ஜேமிசன், மிட்செல் சான்ட்னர், பென் சியர்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டெவான் கான்வே மற்றும் டாம் லேதம் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த டாம் லேதம் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 96 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர்.

அதன்பின் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெவான் கான்வே 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய டிம் ராபின்சன்னும் 18 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு ஆட்டமிழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டாம் லேதம் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 16.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதேசமயம் இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டாம் லேதம் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

நியூசிலாந்து VS தென்னாப்பிரிக்கா
