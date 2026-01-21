ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசை: முதலிடத்தை இழந்தார் கோலி; பின்னடைவை சந்தித்த ரோஹித்
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இரண்டு சதங்கள் மற்றும் ஒரு அரைசதம் என 352 ரன்களைக் குவித்ததன் மூலம் நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் ஐசிசி தரவரிசையில் நம்பர் 1 இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
Published : January 21, 2026 at 4:13 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வீரர் விராட் கோலியை பின்னுக்கு தள்ளி நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் சமீபத்தியில் முடிவடைந்தது. இந்த தொடரில் நியூசிலாந்து அணி 3-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் 37 ஆண்டுகளில் நியூசிலாந்து அணி முதல் முறையாக இந்திய மண்ணில் ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றி சாதனையையும் படைத்தது.
இந்த நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலானது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசை பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இந்திய தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நியூசிலாந்து வீரர் டேரில் மிட்செல் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக அவர் இந்திய ஒருநாள் தொடரில் இரண்டு சதங்கள் மற்றும் ஒரு அரைசதம் என 352 ரன்களைக் குவித்ததன் மூலம் ஒரு இடம் முன்னேறி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
அதேசமயம் கடந்த வாரம் முதலிடம் பிடித்திருந்த இந்திய ஜாம்பவான் விராட் கோலி இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். விராட் கோலியும் நியூசிலாந்து தொடரில் இரண்டு சதங்களை விளாசிய நிலையில், புள்ளிகள் அடிப்படையில் அவர் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த ரோஹித் சர்மாவை பின்னுக்கு தள்ளி ஆஃப்கானிஸ்தானின் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
🚨 ICC ODI BATTERS RANKING 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) January 21, 2026
1) Daryl Mitchell - 845 rating
2) Virat Kohli - 795 rating
3) Ibrahim Zadran - 764 rating
4) Rohit Sharma - 757 rating
5) Shubman Gill - 723 rating pic.twitter.com/yUjL38QT5E
இந்த பட்டியலில் இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தொடர்ந்து 5ஆம் இடத்தில் நீடித்து வரும் நிலையில், கே.எல்.ராகுல் ஒரு இடம் முன்னேறி 10ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். அதேசமயம் நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடரில் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறிய இந்திய வீரர் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஒரு இடம் பின் தங்கி 11ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
ஒருநாள் பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் தொடர்ந்து முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்தின் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இரண்டாம் இடத்திலும் நீடித்து வருகின்றனர். மேற்கொண்டு இலங்கை அணியின் மஹீஷ் திக்ஷனா, தென்னாப்பிரிக்காவின் கேசவ் மஹாராஜ், நமீபியாவின் பெர்னார்ட் ஸ்கோல்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளன.
Here is Latest ODI Rankings— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) January 21, 2026
Daryl Mitchell now New No.1 ODI Batter pic.twitter.com/IpVwDCgxnH
இந்த பட்டியலில் இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் 4 இடங்கள் பின் தங்கி 7ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு இந்திய வீரர் முகமது சிராஜ் ஒரு இடம் முன்னேறி 14ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், ரவீந்திர ஜடேஜா, நியூசிலாந்து தொடரில் விளையாடாத முகமது சிராஜ், அக்ஸர் படேல் உள்ளிட்ட மற்ற இந்திய வீரர்கள் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர்.
Virat Kohli's reign as the No.1 ODI batter is over as an in-form New Zealander rises to the top 😲— ICC (@ICC) January 21, 2026
Details 👇https://t.co/G5NUvco7AM
ஒருநாள் ஆல் ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையை பொறுத்தவரையில் ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் முதலிடத்திலும், ஜிம்பாப்வேவின் சிக்கந்தர் ரஸா 2ஆம் இடத்திலும், ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். இதில் இந்திய வீரர்கள் அக்ஸர் படேல் 11ஆம் இடத்திற்கு, ரவீந்திர ஜடேஜா 14ஆவது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.