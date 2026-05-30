அயர்லாந்தை பந்தாடிய நியூசிலாந்து; இன்னிங்ஸ் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தல்

அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசியதுடன் நியூசிலாந்தின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்த டாம் பிளெண்டல் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

நியூசிலாந்து அணி (AP)
Published : May 30, 2026 at 10:42 AM IST

ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 79 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த நியூசிலாந்து அணி ஒரு டெஸ்ட் போட்டி கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இவ்விரு அணிகளும் மோதும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தது. அதன்படி பெல்ஃபெஸ்டில் நடைபெற்ற இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சொதப்பினாலும், மிடில் ஆர்டரில் ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் டாம் பிளெண்டல் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். இதில் இருவரும் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், 217 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்து மிரட்டினர். அதன்பின் 121 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ரச்சின் ரவீந்திர தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு இரட்டை சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டாம் பிளெண்டலும் 22 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 186 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப் 98 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 490 ரன்களை குவித்து டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. அயர்லாந்து தரப்பில் மார்க் அதிர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய அயர்லாந்து அணியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஆண்டி மெக்பிரையன் 73 ரன்களையும், மார்க் அதிர் 40 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அயர்லாந்து அணி179 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் நாதன் ஸ்மித் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனால் அயர்லாந்து அணி ஃபாலோ ஆன் ஆனது.

அதனைத் தொடர்ந்து அயர்லாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நிலையில் ஸ்டீபன் தொஹானி 57 ரன்களையும், லோர்கன் டக்கர் 50 ரன்களையும், மார்க் அதிர் 44 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அயர்லாந்து அணி 232 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து மீண்டும் ஆல் அவுட்டானது.

நியூசிலாந்து தரப்பில் பிளைர் டிக்னர் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 79 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டாம் பிளெண்டல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

