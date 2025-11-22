ETV Bharat / sports

ஒருநாள் தொடரில் விண்டீஸை ஒயிட்வாஷ் செய்து நியூசிலாந்து அசத்தல்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது.

நியூசிலாந்து அணி (கோப்புப்படம்)
நியூசிலாந்து அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

நியூசிலாந்து-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ஹாமில்டனில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு ஜான் காம்பெல் - அகீம் அகஸ்டே ஜோடி சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 31 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அகீம் அக்ஸ்டே 17 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அடுத்து களமிறங்கிய கேசி கார்டியும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஜான் காம்பெல்லும் 26 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். இந்த போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 16 ரன்னிலும், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 19 ரன்னிலும், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் ஒரு ரன்னிலும், மேத்யூ ஃபோர்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

அதேசமயம் 6ஆவது விக்கெட்டிற்கு களமிறங்கிய ரோஸ்டன் சேஸ் 38 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த காரி பியர் 22 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 36.2 ஓவர்களில் 161 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மேட் ஹென்றி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டெவான் கான்வே - ரச்சின் ரவீந்திரா இணை அதிர்ச்சி தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் கான்வே 11 ரன்னிலும், ரவீந்திரா 14 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வில் யங், டாம் லேதம் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த மார்க் சாப்மேன் - மைக்கேல் பிரெஸ்வெல் இணை அணியின் விக்கெட்டை சரிவை தடுத்து நிறுத்தினர்.

இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மார்க் சாப்மேன் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு 75 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 64 ரன்களை சேர்த்த கையோடு மார்க் சாப்மேன் தனது விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னரும் 9 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 40 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றி தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 30.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதுடன், வெஸ்ட் இண்டீஸை ஒயிட்வாஷ் செய்தது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மேட் ஹென்றி ஆட்டநாயகன் விருதையும், கைல் ஜேமிசன் தொடர்நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.

