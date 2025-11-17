விண்டீஸ் தொடரிலிருந்து விலகும் டேரில் மிட்செல்? பின்னடைவை சந்திக்கும் நியூசிலாந்து!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் நியூசிலாந்து அணியில் ஹென்றி நிக்கோலஸ் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல், காயம் காரணமாக இரண்டாவது போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
நியூசிலாந்து-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்றைய தினம் கிறிஸ்ட்சர்ரியில் உள்ள ஹாக்லே ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து நியூசிலாந்தை பேட்டிங் செய்ய அழைத்திருந்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 269 ரன்களைக் குவித்திருந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டேரில் மிட்செல் சதமடித்து அசத்தியதுடன் 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 119 ரன்களை சேர்த்திருந்தார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், மேத்யூ ஃபோர்ட் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 55 ரன்களையும், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 38 ரன்களையும், கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 37 ரன்களையும், கேசி கார்டி 32 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 50 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்திருந்தாலும் 262 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
நியூசிலாந்து தரப்பில் சிறப்பான பவுலிங்கை வெளிப்படுத்திய கைல் ஜேமிசன் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்த டேரில் மிட்செல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நவம்பர் 19ஆம் தேதி நேப்பியரில் உள்ள மெக்லீன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி நியூசிலாந்தின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் டேரில் மிட்செல் காயம் காரணமாக இரண்டாவது ஆட்டத்திலிருந்து விலகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
முன்னதாக முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய மிட்செல் பேட்டிங்கின் போது காயத்தை சந்தித்தார். அதன்பின் அவர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஃபீல்டிங் செய்யவும் வரவில்லை. இதனையடுத்து அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதுடன், அங்கு ஸ்கேன் பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளவுள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் நியூசிலாந்து அணியுடன் பயணிப்பதையும் தவிர்த்துள்ளார்.
இதனை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளதுடன், இரண்டாவது போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணி ஹென்றி நிக்கோலஸ் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அறிவித்துள்ளது. ஒருவேளை டேரில் மிட்செல் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் அது நியூசிலாந்து அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். இதனால் நியூசிலாந்து அணி எவ்வறு அடுத்தடுத்த போட்டிகளை சமாளிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
நியூசிலாந்து ஒருநாள் அணி: மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டாம் லாதம், ஹென்றி நிக்கோலஸ்*, ராச்சின் ரவீந்திரா, நாதன் ஸ்மித், பிளேர் டிக்னர், வில் யங்