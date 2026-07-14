பந்துவீச்சில் மிரட்டிய லெனாக்ஸ்; வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றி
இப்போட்டியில் அபாரமாக பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜெய்டன் லெனாக்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : July 14, 2026 at 9:30 AM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்று 1-0 என தொடரில் முன்னிலை வகித்தது. இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று கயானாவின் புரோவிடன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் டாஸ் இழந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. ஆனால், அந்த அணிக்கு தொடக்கம் சரியாக அமையவில்லை. டாப் ஆர்டர் வீரர்களான அகீம் அகஸ்டே 18 ரன்களுக்கும், நிதானம் காட்டிய ஜான் காம்பெல் 43 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேசி கார்டி, கேப்டன் ஷாய் ஹோப், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
A tough innings for the Men in Maroon🌴— Windies Cricket (@windiescricket) July 13, 2026
WI head out with the ball to mount a defense!💪🏾#WIvNZ #WIOutside pic.twitter.com/pEIVUctq7Z
தொடர்ந்து களமிறங்கிய அமிர் ஜாங்கூ 24 ரன்கள் சேர்க்க, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 36 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 138 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஜெய்டன் லெனாக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, 139 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கும் தொடக்கம் சாதகமாக அமையவில்லை. டாப் ஆர்டர் வீரரான ஹென்றி நிக்கோலஸ் 17 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த மார்க் சாப்மேனும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து நிதானமாக விளையாடி வந்த வில் யங்கும் 28 ரன்களுடன் வெளியேறினார்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டேரில் மிட்செல் - டாம் லேதம் இணை, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் டேரில் மிட்செல் 28 ரன்களிலும், அடுத்து வந்த டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அதேசமயம், பொறுப்புடன் விளையாடி இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டாம் லேதம் 37 ரன்களும், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 24 ரன்களும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர்.
Latham and Bracewell steer the side home to level the series 1-1 💪#WINvNZ pic.twitter.com/2iF9frvEcD— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) July 14, 2026
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இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 32.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தது. இப்போட்டியில் அபாரமாக பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜெய்டன் லெனாக்ஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி ஜூலை 16ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.