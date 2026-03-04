ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது நியூசிலாந்து

இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.

டிம் செஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன்
டிம் செஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 10:07 PM IST

கொல்கத்தா: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முதல் அரையிறுதி போட்டி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் மற்றும் குயின்டன் டி காக் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் குயின்டன் டி காக் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டனும் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். மேற்கொண்டு அணியின் தொடக்க வீரர் ஐடன் மார்க்ரமும் 18 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், அனுபவ வீரர் டேவிட் மில்லர் 6 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 34 ரன்களை சேர்த்த கையோடு டெவால்ட் பிரேவிஸும் ஆட்டமிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஜோடி சேர்ந்த டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மற்றும் மார்கோ ஜான்சன் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து 6ஆவது விக்கெட்டிற்கு 63 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். இதில் ஸ்டப்ஸ் 29 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த கார்பின் போஷ், காகிசோ ரபாடா ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மார்கோ ஜான்சன் அரைசதம் கடந்ததுடன் 55 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செஃபெர்ட் மற்றும் ஃபின் ஆலன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் டிம் செஃபெர்ட் 28 பந்துகளிலும், ஃபின் ஆலன் 19 பந்துகளிலும் அரைசதம் கடக்க, இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 117 ரன்களை எட்டியது.

அதன்பின் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த டிம் செஃபெர்ட் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திரா ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாட, மறுமுனையில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திவந்த ஃபின் ஆலன் 33 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என சதம் விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 12.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து அணி இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இரண்டாவது முறையாக நியூசிலாந்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

