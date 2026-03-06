ETV Bharat / sports

IPL 2026: சிஎஸ்கே அணிக்கான புதிய ஜெர்சி இதுதான்; 'விசில் போடு' வாசகத்துடன் களமிறங்கிய டபுள் டக்கர் பேருந்து

சிஎஸ்கே இதுவரை 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. இந்த ஆண்டு 6வது சாம்பியன் பட்டத்தையும் நாங்கள் நிச்சயம் வெல்வோம் என ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் கூறினார்.

சிஎஸ்கே அணியின் புதிய ஜெர்சி அறிமுகம்
சிஎஸ்கே அணியின் புதிய ஜெர்சி அறிமுகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 6:43 PM IST

சென்னை: 2026 ஐபிஎல் போட்டியை முன்னிட்டு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய ஜெர்சி மற்றும் சிஎஸ்கே ஃபேன் பஸ் (CSK Fan Bus) இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இந்த டபுள் டக்கர் பேருந்தில் 'விசில் போடு' வாசகமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்துஜா குழுமத்தின் அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியுடன் அதிகாரப்பூர்வ ஸ்பான்சராக இணைந்துள்ளது. இந்நிலையில், சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள அசோக் லேலண்டின் தலைமையகத்தில், சிஎஸ்கே அணியின் இந்த ஆண்டுக்கான ஜெர்சி அறிமுக நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருத்துராஜ் கெய்க்வாட், சிஎஸ்கே அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர் ஆயுஸ் மாத்ரே, அசோக் லேலண்டின் தலைவர் தீரஜ் இந்துஜா, அசோக் லேலண்டின் மேலாண்மை இயக்குநர் ஷேனு அகர்வால் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சிஎஸ்கே அணிக்கான ஜெஸ்ஸியை அறிமுகம் செய்து வைத்தனர்.

இந்த நிகழ்வில் சிஎஸ்கேவின் புதிய அதிகாரப்பூர்வ ஜெர்சி வெளியிடப்பட்டதுடன், அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் சார்பில் சிஎஸ்கே விசில் போடு ரசிகர் பட்டாளத்திற்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பேருந்தும் (Fan Bus) பேருந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இது அசோக் லேலேண்ட் நிறுவனத்தின் டபுள் டக்கர் பேருந்து ஆகும்.

இந்த பேரு்தில் சிஎஸ்கே அணியின் வீரர்களான மகேந்திர சிங் தோனி, சஞ்சு சாம்சன், ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோரின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டு, விசில் போடு ப்ளீஸ் (WHISTLE PODU PLEASE) என்ற வாசகமும் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் பேசினார். அவர் பேசுகையில், "சிஎஸ்கே இதுவரை 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு 6வது சாம்பியன் பட்டத்தைும் நிச்சயம் கைப்பற்றுவோம். சிஎஸ்கே உடன் அசோக் லேலண்ட் இணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

சிஎஸ்கே அணியின் உள்ள அனைத்து வீரர்கள் சார்பாக அசோக் லேலண்டுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்துஜா குரூப்ஸ் நீண்ட நாட்களாக சிஎஸ்கே உடன் பயணித்து வருகிறது" என ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் பேசினார்.

அசோக் லேலண்டின் தலைவர் தீரஜ் இந்துஜா பேசுகையில், "வெற்றி மனப்பான்மையும், உறுதியும் கொண்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் கைகோர்ப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எங்கள் சொந்த ஊருக்கு மகத்தான பெருமையை சேர்த்த ஒரு அணியை ஆதரிப்பதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம்" எனக் கூறினார்.

முன்னதாக, தவெகவுக்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால், சிஎஸ்கே அணிக்கு 'விசில் போடு' வாசகத்தை பயன்படுத்துவீர்களா?" என அண்மையில் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு, "அதை பற்றி எந்த முடிவும் இப்போது எடுக்கப்பவில்லை" எனக் கூறினார்.

இந்நிலையில், தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிஎஸ்கே ஃபேன் பேருந்தில் 'விசில் போடு' வாசகம் எழுதப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

