TG20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடக்கம்; ஹைதராபாத் அணியை ரூ.7.5 கோடிக்கு வாங்கிய உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம்

TG20 கிரிக்கெட் தொடருக்கான அணிகள் தேர்வில், ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் 7.5 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான ஏலத்தொகைக்கு ஹைதராபாத் அணியைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 9:10 PM IST

ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலத்தில் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டின் புதிய சகாப்தத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் விதமாக, முதலாவது தெலங்கானா T20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் (TG20) விரைவில் தொடங்க உள்ளது. இந்தப் போட்டி தொடருக்கான அணிகளின் உரிமையாளர்களை ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் (HCA) சனிக்கிழமையன்று அறிவித்தது. இதில், ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஹைதராபாத் அணியை அதிக விலைக்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்களின் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரவும், அவர்களின் ஆற்றலை வளர்க்கும் ஒரு தளமாகச் செயல்படும் நோக்கிலும் TG20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக மொத்தம் எட்டு அணிகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த எட்டு அணிகளை ஏலத்தில் எடுக்க மொத்தம் 13 நிறுவனங்கள் போட்டியிட்டன. இதில், ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 7,50,01,000 ரூபாய் எனும் பெருந்தொகைக்கு ஹைதராபாத் அணியை ஏலத்தில் எடுத்து முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தின் ஒரு நபர் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி நவீன் ராவ், ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் அமர்நாத், செயலாளர் மன்னே ஜீவன் ரெட்டி ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த ஏல நடைமுறையில் உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஜி.சாம்பசிவ ராவ் பங்கேற்றார்.

TG20 லீக் தொடரின் தலைவர் ஆகம் ராவ், இப்போட்டியின் செயல் தலைவர் பரணி ஆகியோர் முன்னிலையில், சாம்பசிவ ராவ் அணி உரிமையாளருக்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார்.

உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் இயக்குநர் பெருமிதம்

TG20 தொடரில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதற்காக பெருமிதம் கொள்வதாக உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுனத்தின் இயக்குநர் சாம்பசிவ ராவ் கூறினார்.

இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறும்போது,"கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், 2006-ஆம் ஆண்டு நாங்கள் 'ஈநாடு சாம்பியன் கோப்பை கிரிக்கெட்' தொடரைத் தொடங்கினோம். உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் போட்டியாக, 2010-ஆம் ஆண்டு 'லிம்கா சாதனைப் புத்தகத்திலும்' (Limca Book of Records), 2013-ஆம் ஆண்டு 'கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்திலும்' (Guinness Book of Records) ஈநாடு சாம்பியன் கோப்பை கிரிக்கெட் இடம்பிடித்தது.

இளம் வீரர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகவே நாங்கள் TG20 தொடரைக் கருதுகிறோம். அணி உரிமையாளர்களாக இத்தொடரில் பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்" என்று ராவ் தெரிவித்தார்.

ஜூன் 7இல் வீரர்கள் ஏலம்

ஜூன் 7 அன்று நடைபெறவுள்ள ஏலத்தில் அணிகளின் உரிமையாளர்கள் (franchises) தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களைத் தேர்வு செய்யவுள்ளனர். தெலங்கானாவைச் சேர்ந்த, இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்களான திலக் வர்மா, முகமது சிராஜ் ஆகியோரும் இந்த ஏலத்தில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பல்வேறு வயதுப் பிரிவுகளில் விளையாடியுள்ள வீரர்கள், லீக் போட்டிகளில் பங்கேற்ற அனுபவம் உள்ள வீரர்கள் மற்றும் திறந்தநிலைத் தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிரிக்கெட் வீரர்களின் பெயர்கள் அடங்கிய ஏலப் பட்டியல் ஹைதராபாத் அணிகளிடம் இருக்கும்.

வீரர்கள் தங்கள் குறைந்தபட்ச அடிப்படை விலையை ரூ.50 ஆயிரம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை நிர்ணயித்துப் பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம் என்று ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. வீரர்களை வாங்குவதற்கு ஒவ்வொரு அணிக்கு (franchise) 60 லட்சம் ரூபாய் உச்ச வரம்பாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

உப்பலில் ஜூன் 20-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள TG20 கிரிகெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஜூலை 11-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இப்போட்டிகள் 'ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தெலுங்கு' (Star Sports Telugu) தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும். 'ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்' (Jio Hotstar) செயலியிலும் இப்போட்டிகளை ரசிகர்கள் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம்.

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்கின் (TNPL) முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான பிரசன்னா கண்ணன், TG20 லீக்கின் செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முதலாவது TG20 லீக் தொடர், தெலங்கானா கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம் என்று ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்க செயலாளர் ஜீவன் ரெட்டி வர்ணித்தார்.

"TG20 வெறும் ஒரு லீக் தொடர் மட்டுமல்ல. இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களின் திறமைகளை வெளிக்கொணரவும், அவர்களுக்கு உரிய வாய்ப்புகளை வழங்கவும், தெலங்கானா மாநிலம் முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் தரத்தை உயர்த்தவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள அடித்தளமாகும்," என்று அவர் கூறினார்.

TG20 தொடரில் பங்கேற்றும் அணிகள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஏலத்தொகை (கோடி ரூபாயில்)

ஹைதராபாத் அணி உஷோதயா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் 7,5

ரங்கா ரெட்டி பூருகு இன்ஃப்ரா/பிரணவா 7.2

வாராங்கல் பெயின் குளோபல் ரிசோர்சஸ் 6.55

மேடக் ப்ருண்டா இன்ஃப்ரா பிரைவேட் லிமிடெட் 6.33

நல்கொண்டா கிஷோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 5.06

கரீம் நகர் ஈஐபிஎல் குழுமம் & திபருமால் நிறுவனம் 5.47

மஹபூப் நகர் வீரபத்ரா ஸ்டீல்ஸ் 4.5

கம்மம் அன்விதா குழுமம் 4.44

