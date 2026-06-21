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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை: நெதர்லாந்து அணி கோல் மழை; ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு ஜெர்மனி தகுதி

கடந்த 2014, 2022 ஆகிய உலகக் கோப்பை தொடர்களில் ஜெர்மனி அணி ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெறாத நிலையில், இம்முறை தகுதி பெற்றுள்ளது.

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஜெர்மனி வீரர்கள்
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஜெர்மனி வீரர்கள் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 7:36 AM IST

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ஹைதராபாத்: சுவீடன் அணிக்கு எதிராக 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்து அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11ஆம் தேதி அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய பகுதிகளில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று அமெரிக்காவின் ஹஸ்டன் நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில் நெதர்லாந்து, சுவீடன் அணிகள் மோதின. சுவீடன் தனது முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், நெதர்லாந்து கட்டாய வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கியது. அந்த வகையில், போட்டி தொடங்கியது முதல் வலுவான நெதர்லாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

அந்த அணியின் பிரையன் பிராபி 5வது நிமிடத்தில் கக்போ உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்க சுவீடன் அணி தீவிரம் காட்டிய நிலையில், நெதர்லாந்து வீரர் பிரையன் பிராபி மீண்டும் இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார். முதல் பாதியின் முடிவில் நெதர்லாந்து அணி முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து இரண்டாவது பாதியில் தொடக்கத்திலேயே அந்த அணியின் கொடி கக்போ, டென்சல் டம்ஃபிரைஸ் உதவியுடன் 3வது கோலை அடித்தார். இதனால் போட்டி கிட்டதட்ட நெதர்லாந்து பக்கம் சென்றது.

சுவீடன் அணி மீண்டு வர முடியாத வகையில், மீண்டும் 54வது நிமிடத்தில் கோக்போ 4வது கோலை பதிவு செய்தார். இதனையடுத்து சுவீடன் அணியின் ஆண்டனி எலங்கா ஒரு வழியாக 59வது நிமிடத்தில் முதல் கோலை அடித்தார். அப்போதும் நெதர்லாந்து அணி பெரிய அளவிலான கோல் வித்தியாசத்தில் இருந்தது. இதனால் சுவீடன் அணியின் தாக்குதல் ஆட்டமும் கைகொடுக்கவில்லை. பின்னர் இறுதிக்கட்டத்தில் 89வது நிமிடத்தில் நெதர்லாந்து அணியின் கிரைசென்சியோ சம்மர்வில் கோல் அடித்தன் மூலம் அந்த அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இதன்மூலம் இந்த உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் நெதர்லாந்து அணி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது. மேலும் இந்த வெற்றியின் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 14 போட்டிகளில் தோல்வி அடையாத அணி என்ற சாதனையை நெதர்லாந்து அணி படைத்துள்ளது.

ஜெர்மனி அபார வெற்றி

கனடாவின் டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்ற ’E’ பிரிவு போட்டியில் ஜெர்மனி, ஐவரி கோஸ்ட் அணிகள் மோதின. போட்டி தொடங்கியது முதல் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரம் காட்டியது.அந்த நேரத்தில் ஐவரி கோஸ்ட் அணியின் ஃபிராங்க் கெஸ்ஸி முதல் கோல் அடித்து ஜெர்மனி அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். இதனால் போட்டி விறுவிறுப்பான நிலையில், ஜெர்மனி அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்டது. ஆனால் முதல் பாதியில் ஐவரி கோஸ்ட் முன்னிலை பெற்றது.

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பின்னர் இரண்டாவது பாதியில் 68வது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி அணி வீரர் டெனிஸ் உண்டவ் கோல் போஸ்டின் மேல் பகுதியில் அடித்து முதல் கோலை பதிவு செய்தார். பின்னர் போட்டி டிராவாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதல் நேரத்தில் 93வது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி வீரர் உண்டவ் மீண்டும் கோல் அடித்து வெற்றி தேடி தந்தார். இதன்மூலம் ஜெர்மனி அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஐவரி கோஸ்ட் அணியை வீழ்த்தியது. கடந்த 2014, 2022 ஆகிய உலகக் கோப்பை தொடர்களில் ஜெர்மனி அணி ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெறாத நிலையில், இம்முறை தகுதி பெற்றுள்ளது.

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FIFA WORLD CUP 2026
NETHERLANDS BEAT SWEDEN
GERMANY QUALIFIED FOR KNOCK OUTS
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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