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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | துப்பாக்கிச் சுடுதலில் புதிய வரலாறு படைத்த நீரு தண்டா; ஆசிய சாதனையுடன் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கம்!

ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே மகளிர் டிராப் தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையையும் நீரு தண்டா படைத்துள்ளார்.

நீரு தண்டா (கோப்புப்படம்)
நீரு தண்டா (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 11:39 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் தனிநபர் டிராப் (Trap) துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை நீரு தண்டா தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியத் துப்பாக்கிச் சுடுதல் துறை ஒரு புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளது. மகளிர் தனிநபர் டிராப் (Trap) துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில், இந்தியாவின் 26 வயது நட்சத்திர வீராங்கனை நீரு தண்டா தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே மகளிர் டிராப் தனிநபர் பிரிவில் இந்தியா பெறும் முதலாவது தங்கப் பதக்கம் இதுவாகும்.

துப்பாக்கிச் சுடுதல் களத்தில் மழைக்கு மத்தியிலும், அபாரமாக விளையாடிய நீரு தண்டா இந்த தனது இலக்குகளைத் துள்ளியமாக தாக்கினார். முன்னதாக நடைபெற்ற தகுதிச் சுற்றில், மொத்தம் உள்ள 125 புள்ளிகளுக்கு 118 புள்ளிகள் குவித்து முதலிடம் பிடித்து அவர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிச் சுற்றிலும் தனது அபாரமான ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டிய அவர், ஒட்டுமொத்தமாக ஆறு தொடர்களில் 30 இலக்குகளுக்கு 28 இலக்குகளைத் துல்லியமாகத் தாக்கி புதிய ஆசிய மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுச் சாதனையுடன் மகுடம் சூடினார். முன்னதாக ஆசிய விளையாட்டு டிராப் பிரிவின் முந்தைய சாதனையாக 24 இலக்குகள் மட்டுமே இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்போட்டியில் சீனாவின் சூரியன் யுனோங் வெள்ளியும், கத்தாரின் ஹஜர் அப்துல்மாலிக் வெண்கலமும் வென்றனர். உலகத் தரவரிசையில் 13-வது இடத்தில் இருக்கும் நீரு தண்டா, இந்தத் தனிநபர் தங்கத்திற்கு முன்பாக இன்று காலையிலேயே நடைபெற்ற மகளிர் டிராப் அணிகள் பிரிவிலும் சக வீராங்கனைகளுடன் இணைந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு வெள்ளிப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்திருந்தார்.

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இதன் மூலம் ஒரே நாளில் இரட்டைப் பதக்கங்களை வென்று இந்தியாவின் பெருமையை சர்வதேச அரங்கில் உயர்த்தியுள்ளார். ஏற்கனவே கடந்த ஜூலை மாதம் இத்தாலியில் நடைபெற்ற ஐஎஸ்எஸ்எஃப் (ISSF) உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியப் பெண் என்ற சாதனையைப் படைத்த நீரு தண்டா, தற்போது ஆசிய விளையாட்டிலும் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
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