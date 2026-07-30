காமன்வெல்த் 2026: ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்று நீரஜ் சோப்ரா, ரோஹித், யாஷ் வீர் சிங் சாதனை!
இப்போட்டியில் இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்கா பதிரகே 82.84 மீட்டர் தூரம் வீசி முதலிடம் பிடித்த நிலையில், பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதீம் 78.63 மீட்டர் தூரம் வீசி 7ஆவது இடத்துடன் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார்.
Published : July 30, 2026 at 5:27 PM IST
கிளாஸ்கோ: ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் தகுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா உட்பட மூன்று இந்திய வீரர்கள் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ள இந்திய வீரர்கள் தங்களது அபார திறமையை வெளிப்படுத்தி, பதக்கங்களை வென்று குவித்து வருகின்றனர். இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் தகுதிச் சுற்றில், இந்தியாவின் மூன்று முன்னணி வீரர்கள் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இந்த தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியில் வீரர்களுக்கான நேரடித் தகுதி இலக்காக 84.00 மீட்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கடினமான வானிலை காரணமாக எந்தவொரு வீரராலும் இந்த இலக்கை நேரடியாக எட்ட முடியவில்லை. இருப்பினும், ஒட்டுமொத்த தகுதிச் சுற்றுப் பட்டியலில் சிறந்த விளங்கிய 12 வீரர்கள் இறுதிப்போட்டிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அதில் இந்திய வீரர்கள் மூவர் டாப் 10 இடங்களுக்குள் வந்து அசத்தியுள்ளனர்.
Watch: On qualifying for the men's javelin throw final of CWG 2026, Two-time Olympic medallist Indian javelin thrower Neeraj Chopra says, ''Javelin is really popular in South Asia now so and there is lots of javelin throwers and there is lots of athletes and they are training for… pic.twitter.com/hNYRBRdIT6— IANS (@ians_india) July 30, 2026
இதில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரான நீரஜ் சோப்ரா, தனது முதல் முயற்சியில் 76.28 மீட்டர் தூரமே எறிந்தார். இருப்பினும், அடுத்த முயற்சியில் சிறப்பான கம்பேக் கொடுத்த அவர், 79.61 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தப் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து அவர் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார். தகுதி உறுதியானதன் காரணமாக, அவர் தனது மூன்றாவது வாய்ப்பைத் தவிர்த்தார்.
அதேசமயம், இந்தியாவைச் சேர்ந்த மற்ற ஈட்டி எறிதல் வீரர்களான ரோஹித் யாதவ் 78.37 மீட்டர் தூரம் வீசி 9ஆவது இடத்தையும், யாஷ் வீர் சிங் 78.36 மீட்டர் தூரம் வீசி 10ஆவது இடத்தையும் பிடித்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தினர். மேலும், இப்பட்டியலில் இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்கா பதிரகே 82.84 மீட்டர் தூரம் வீசி முதலிடம் பிடித்த நிலையில், பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதீம் 78.63 மீட்டர் தூரம் வீசி 7ஆவது இடத்துடன் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார்.
Watch: On qualifying for the men's javelin throw final of CWG 2026, Two-time Olympic medallist Indian javelin thrower Neeraj Chopra says, ''Javelin is really popular in South Asia now so and there is lots of javelin throwers and there is lots of athletes and they are training for… pic.twitter.com/hNYRBRdIT6— IANS (@ians_india) July 30, 2026
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கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்திருந்தார். ஆனால், கடந்த 2022 பர்மிங்காம் போட்டிகளில் காயம் காரணமாக அவரால் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. தற்போது 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் காமன்வெல்த் களத்திற்குத் திரும்பியுள்ள நீரஜ் சோப்ரா, இந்த முறை மீண்டும் தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி தனது மகுடத்தை மீட்டெடுக்கும் தீவிர முனைப்புடன் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.