தோஹா டைமண்ட் லீக்: கம்பேக் கொடுக்கும் நீரஜ் சோப்ரா; நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?
நீரஜ் சோப்ரா கடைசியாக செப்டம்பர் 2025ஆம் ஆண்டு ஜப்பானின் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 19, 2026 at 4:04 PM IST
ஹைதராபாத்: காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்த இந்திய ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, இன்று (ஜூன் 19) நடைபெறும் தோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டி மூலம் 2026 சீசனில் தனது கம்பேக்கை கொடுக்க உள்ளார்.
ஈட்டி எறிதல் வீரர்களுக்கான தோஹா டைமண்ட் லீக் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் இன்று தொடங்கவுள்ளது. இதில் இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்றவரும், முன்னாள் உலக சாம்பியனுமான இந்தியாவைச் சேர்ந்த நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்கவுள்ளார். முன்னதாக காயம் காரணமாக சர்வதேச தொடர்களில் பங்கேற்காமல் இருந்த நீரஜ் சோப்ரா தற்போது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்து இத்தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த ஆண்டு இதே மைதானத்தில்தான் அவர் 90.23 மீட்டர் தூரம் எறிந்து, முதன்முறையாக 90 மீட்டர் இலக்கைக் கடந்தார். இதனால் தற்போது தனது முந்தைய சாதனையை முறியடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம், சமீபத்தில் 92.62 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து சாதனை படைத்துள்ள இலங்கை வீரா் ருமேஷ் தரங்கா உட்பட பல முன்னணி வீரர்களும் இத்தொடரில் பங்கேற்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.
டோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டியின் நேரலை ஒளிபரப்பு விவரங்கள்
நீரஜ் கடைசியாகப் பங்கேற்ற போட்டி
நீரஜ் சோப்ரா கடைசியாக செப்டம்பர் 2025-இல் ஜப்பானின் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்றார்.
தோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டியில் நீரஜ் கடைசியாக எப்போது பங்கேற்றார்?
இந்திய ஈட்டி எறிதல் நட்சத்திரமான நீரஜ் சோப்ரா, தொடர்ச்சியாக நான்காவது முறையாக டோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டியில் பங்கேற்கிறார். அவர் கடைசியாக 2025-இல் பங்கேற்றபோது 90.23 மீட்டர் தூரம் எறிந்து, தனது சிறந்த தனிநபர் சாதனையையும் தேசிய சாதனையையும் பதிவு செய்தார். அந்தப் போட்டியில் 91.06 மீட்டர் தூரம் எறிந்த ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெபருக்கு அடுத்தபடியாக நீரஜ் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Doha has been special for Neeraj Chopra. 🇮🇳🔥— nnis Sports (@nnis_sports) June 18, 2026
Can India’s Olympic champion achieve the Commonwealth Games 2026 qualification mark at the Doha Diamond League, or will he need another route to Glasgow?#NeerajChopra #DohaDiamondLeague #DiamondLeague2026 #JavelinThrow… pic.twitter.com/3VNt7cm8cv
நேரலை தகவல்கள்
தோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்கும் நிகழ்வு இன்று (ஜூன் 19) இந்திய நேரப்படி இரவு 11:14 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. இந்திய ரசிகர்கள் இப்போட்டியை வண்டா டைமண்ட் லீக் யூடியூப் சேனல் மற்றும் ஃபேஸ்புக் பக்கங்களில் நேரலையில் பார்க்கலாம்.
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இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் மற்ற வீரர்கள் மற்றும் அவர்களின் சிறந்த தனிநபர் சாதனை
- ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் – 93.07 மீ
- ஜூலியஸ் யெகோ – 92.72 மீ
- ருமேஷ் தரங்கா – 92.62 மீ
- ஜாகப் வட்லெய்ச்– 90.88 மீ
- கேஷோர்ன் வால்காட்– 90.16 மீ
- கர்டிஸ் தாம்சன் – 87.76 மீ
- ஆர்டூர் பெல்ஃப்னர் – 84.32 மீ
- அகமது சமே முகமது உசேன் – 83.1 மீ