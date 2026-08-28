வாண்டா டைமண்ட் லீக் 2026 | இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று நீரஜ் சோப்ரா சாதனை; இலங்கை வீரரின் சவாலை முறியடிப்பாரா?
சூரிச்சில் நடைபெற்ற ஈட்டி எறிதல் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியில், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் சாம்பியனான இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்க பத்திரகே 92.07 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து முதலிடத்தைப் பிடித்தார்.
Published : August 28, 2026 at 12:26 PM IST
ஹைதராபாத்: சூரிச் டைமண்ட் லீக் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்காத போதிலும், தனது முந்தைய சிறப்பான ஆட்டத்தால் பெற்ற 12 புள்ளிகள் மூலம் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.
உலகத் தடகள ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், 'வாண்டா டைமண்ட் லீக்' (Wanda Diamond League) தொடரின் இறுதிப் போட்டி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 4 மற்றும் 5ஆம் தேதிகளில் பெல்ஜியத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளுக்கு அடுத்தபடியாக, உலகின் முன்னணி தடகள வீரர்கள் பங்கேற்கும் இத்தொடரில், யார் வெற்றி பெற்று சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கான தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகள் உலகின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. தகுதிச்சுற்றுகளின் முடிவில் புள்ளிகள் அடிப்படையில் தேர்வான டாப் வீரர்கள் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ளனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, வாண்டா டைமண்ட் லீக் தொடருக்கான இறுதித் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டி சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் நகரில் நடைபெற்றது.
நீரஜ் சோப்ரா தகுதி
இந்த தொடரில் ஆடவருக்கான ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரான நீரஜ் சோப்ரா, தனிப்பட்ட காரணங்களால் பங்கேற்கவில்லை. இருந்த போதும், புள்ளிகள் அடைப்பைடையில் வாண்டா டைமண்ட் லீக் தொடருக்கு நீரஜ் சோப்ரா தகுதிபெற்று அசத்தியுள்ளார். அந்தவகையில், இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஐந்து தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகளில், நீரஜ் சோப்ரா வெறும் இரண்டு போட்டிகளில் மட்டுமே பங்கேற்றார்.
Results of #ZurichDL mean Neeraj Chopra has qualified for the #DiamondLeague final in Brussels. Let’s see how Neeraj plans his next month - Will he compete in both DL final & World Ultimate before Asian Games or will he choose one of the two. Best wishes to him #IndianAthletics pic.twitter.com/a3Ffp58Zoz— Rahul Bhutani (@BhutaniRahul) August 28, 2026
மீதமுள்ள மூன்று போட்டிகளை அவர் பல்வேறு காரணங்களால் தவிர்த்திருந்தார். அதேசமயம் அவர் பங்கேற்ற லோஷான் டைமண்ட் லீக் போட்டியில் 88.05 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி எறிந்து இரண்டாவது இடத்தையும், தோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டியில் 85.69 மீட்டர் தூரம் எறிந்து நான்காவது இடத்தையும் பிடித்தார். இந்த இரண்டு போட்டிகளின் மூலம் அவர் மொத்தமாக 12 புள்ளிகளைப் பெற்று, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
காத்திருக்கும் சவால்
அதேசமயம், சூரிச்சில் நடைபெற்ற ஈட்டி எறிதல் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியில், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் சாம்பியனான இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்க பத்திரகே 92.07 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து முதலிடத்தைப் பிடித்தார். தொடர்ந்து அசாத்தியமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் அவர், இந்த ஆண்டில் மட்டும் இரண்டு முறை 90 மீட்டருக்கும் அதிகமாகவும், ஏழு முறை 88 மீட்டருக்கும் அதிகமாகவும் ஈட்டி எறிந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதனால், அடுத்து நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு இவர் மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இச்சூரிச் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியில் கிரெனடாவின் முன்னாள் உலக சாம்பியன் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 86.93 மீட்டர் தூரத்துடன் இரண்டாவது இடத்தையும், போலந்தின் டேவிட் வெக்னர் 85.16 மீட்டர் தூரத்துடன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
🚨 HUMONGOUS, MASSIVE, MONSTROUS ROCKET - 92.07 meters 🚀🚀💥💥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) August 28, 2026
Sri Lankan 🇱🇰 Rumesh Pathirage did a monstrous 9️⃣2️⃣.0️⃣7️⃣ meter in JAVELIN throw at Zurich Diamond League 💎
This guy is simply at another level
WATCH 👇
Credits: TZA pic.twitter.com/EM8OA2Rv3p
புள்ளிகள் கணக்கீடு முறை
டைமண்ட் லீக் விதிகளின்படி, ஒவ்வொரு தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியிலும் முதல் எட்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் வீரர்களுக்கு 8 முதல் 1 வரையிலான புள்ளிகள் இறங்கு வரிசையில் வழங்கப்படும். அனைத்து தகுதிச்சுற்றுகளின் முடிவில் அதிக புள்ளிகள் பெறும் முதல் ஆறு வீரர்கள் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறுவர். அந்த வகையில், இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா ஆறாவது வீரராக இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்வாகியுள்ளார்.
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இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள வீரர்கள்
- ருமேஷ் தரங்க பத்திரகே (இலங்கை) – 39 புள்ளிகள்
- ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் (கிரெனடா) – 35 புள்ளிகள்
- கேஷார்ன் வால்காட் (டிரினிடாட்) – 23 புள்ளிகள்
- கர்டிஸ் தாம்சன் (அமெரிக்கா) – 20 புள்ளிகள்
- ஜூலியஸ் யெகோ (கென்யா) – 13 புள்ளிகள்
- நீரஜ் சோப்ரா (இந்தியா) – 12 புள்ளிகள்