லொசான் டைமண்ட் லீக் 2026: அடுத்த பதக்கத்திற்கு தயாராகும் நீரஜ் சோப்ரா!
டைமண்ட் லீக் புள்ளிப் பட்டியலில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 5 புள்ளிகளுடன் 7ஆவது இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 4, 2026 at 6:29 PM IST
ஹைதராபாத்: கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்தியாவின் நட்சத்திர ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, சுவிட்சர்லாந்தில் நடைபெறவுள்ள லொசான் டைமண்ட் லீக் தொடரில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்துள்ளார்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கோலாகலமாக நிறைவடைந்தன. குறிப்பாக, இந்த முறை பல முக்கிய விளையாட்டுகள் காமன்வெல்த் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையிலும், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்களைக் குவித்து, ஒட்டுமொத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் 4-ஆவது இடத்தைப் பிடித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக, ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 85.83 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார். சமீபகாலமாகக் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த அவர், அதிலிருந்து மீண்டு பங்கேற்ற முதல் சர்வதேசத் தொடரிலேயே இந்த வெள்ளிப் பதக்கத்தைச் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். காமன்வெல்த் பதக்கத்தைத் தொடர்ந்து, அவர் தற்போது தன்னுடைய அடுத்த பதக்க வேட்டைக்குத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறார்.
அந்தவகையில், எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் புகழ்பெற்ற லொசான் டைமண்ட் லீக் (Lausanne Diamond League) போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில், கிளாஸ்கோவில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த காமன்வெல்த் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரும், இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்றவருமான நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்கவுள்ளார்.
🚨 Neeraj Chopra to compete in Lausanne DL after CWG silver; faces Pathirage, Nadeem pic.twitter.com/lBnxZI6MNM— India Live (@IndiaLiveIN) August 4, 2026
சமீபத்திய 2026 காமன்வெல்த் போட்டிகளைப் போலவே, இந்தத் தொடரிலும் உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்பதால் இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே அதிகரித்துள்ளது. இப்போட்டியில், தற்போதைய ஒலிம்பிக் சாம்பியனான பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதீம், இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா மற்றும் காமன்வெல்த் சாம்பியனான இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்கா பத்திரகே ஆகிய ஆசிய வீரர்களுடன், முன்னணி சர்வதேச வீரர்களான ஜூலியன் வெபர், ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் மற்றும் அமெரிக்காவின் கர்டிஸ் தாம்சன் ஆகியோரும் நேரடியாக மோதவுள்ளனர்.
தற்போதைய டைமண்ட் லீக் புள்ளிப் பட்டியலில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 5 புள்ளிகளுடன் 7ஆவது இடத்தில் உள்ளார். அதே நேரத்தில், மற்றொரு இளம் இந்திய வீரரான சச்சின் யாதவ் ஒரு புள்ளியுடன் 11ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறார். இப்பட்டியலில், இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்கா பத்திரகே 23 புள்ளிகளுடனும், கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 22 புள்ளிகளுடனும் முறையே முதலிரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ளனர். இதன் மூலம் இருவரும் புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னிலை பெற்று, டைமண்ட் லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
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அதேசமயம், டைமண்ட் லீக் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற முதல் 6 இடங்களுக்குள் வர வேண்டும். இதனால், தற்போது 7ஆவது இடத்தில் இருக்கும் நீரஜ் சோப்ரா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற இந்த லொசான் தொடர் மிக முக்கியமானதாகும். இதனால், இந்த டைமண்ட் லீக் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தி, மீண்டும் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.