ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு என்னாச்சு? கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!
கழுத்து காயத்தால் தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்டிலிருந்து விலகிய ஆஸ்திரேலிய நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித், டிசம்பரில் நடக்கும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் மீண்டும் களமிறங்குவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 3:13 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தின் உடல்நிலை குறித்து கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி, தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்துள்ளன. இதனையடுத்து, தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி கேப்டவுனில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 329 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடி வரும் ஆஸ்திரேலிய அணியானது, தற்சமயம் முன்னிலை பெற்று விளையாடி வருகிறது. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தின் உடல்நிலை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.
🤞 for a speedy recovery for Smudge! #SAFvAUS https://t.co/lrw8mn2gfH— Aussies Army🏏🦘 (@AussiesArmy) October 28, 2026
ஏனெனில், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது ஸ்டீவ் ஸ்மித் கழுத்துப் பகுதியில் காயத்தைச் சந்தித்தார். இதன் காரணமாக, நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் அவரால் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. இந்நிலையில், அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனைகளின் முடிவில் காயத்தின் தீவிரமும், அவர் மீண்டும் எப்போது களத்திற்குத் திரும்புவார் என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது கழுத்து வலி ஏற்பட்டது. எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன் பரிசோதனையில் அவரது கழுத்து மூட்டுப் பகுதியில் காயம் இருப்பது உறுதியானது. இதனால் ஏற்பட்ட வலியாலும், கழுத்தை சரிவர திருப்ப முடியாததாலும் தற்போதைய டெஸ்டில் அவரால் விளையாட முடியவில்லை.
அவர் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சையும், மறுவாழ்வுப் பயிற்சிகளும் பெற்று வருவார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான அடுத்த உள்நாட்டு டெஸ்ட் தொடரில் அவர் முழுமையாக குணமடைந்து அணிக்குத் திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அவர் நியூசிலாந்து தொடரில் கம்பேக் கொடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
2nd Test Match Hundred For Josh Inglis An Incredible Innings From Him Brings It Up In Style With A Reserve Sweep For Four 😍🔥 https://t.co/ZOlLMmAMrg— Cricket Dani (@CricketDani56) October 29, 2026
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தற்போது 37 வயதான ஸ்மித்தின் திடீர் விலகல், ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஜோஷ் இங்கிலிஸுக்கு மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பைக் கொடுத்துள்ளது. இந்த வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட இங்கிலிஸ், இன்றைய தினம் அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், ஆஸ்திரேலிய அணியையும் முன்னிலைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.