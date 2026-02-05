ETV Bharat / sports

'நன்றி பாகிஸ்தான்' ஷெபாஸ் ஷெரீஃபின் முடிவை பாராட்டி வங்கதேச விளையாட்டு ஆலோசகரின் பதிவால் சர்ச்சை

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானின் நிலைப்பாட்டை வரவேற்று தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதள பக்கத்தில் "நன்றி பாகிஸ்தான்" என்று ஆசிஃப் நஸ்ருல் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆசிஃப் நஸ்ருல்
ஆசிஃப் நஸ்ருல் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
டாக்கா: டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியைப் புறக்கணிக்கும் பாகிஸ்தானின் முடிவிற்கு வங்கதேச விளையாட்டு ஆலோசகர் ஆசிஃப் நஸ்ருல் வரவேற்பு அளித்துள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10-வது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்க இருந்த வங்கதேச அணி பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை காரணம் காட்டி, இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள போட்டிகளில் விளையாட மறுப்பு தெரிவித்தது.

மேலும் தங்கள் அணியின் போட்டிகளை பொதுவான இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் ஐசிசியிடம் வைத்திருந்தது. ஆனால் வங்கதேசத்தின் கோரிக்கையை ஐசிசி நிராகரித்தது. இதன் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகுவதாக வங்கதேச அணி அறிவித்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அதே சமயம் தொடரிலிருந்து விலகிய வங்கதேச அணிக்கு பதிலாக தரவரிசை அடிப்படையில் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு உலகக் கோப்பையில் விளையாடும் வாய்ப்பையும் ஐசிசி வழங்கியது. இது வங்கதேசத்திற்கு மட்டுமின்றி பாகிஸ்தான் அணிக்கு அதிருப்தியை வழங்கியது. ஏனெனில் வங்கதேசத்தின் கோரிக்கைக்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் முழு ஆதரவை தெரிவித்தது.

ஆனால் ஐசிசியின் இந்த நடவடிக்கை காரணமாக, தற்சமயம் பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடாது என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. பாகிஸ்தானின் முடிவு குறித்து கண்டனம் தெரிவித்த சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், அவர்கள் முடிவெடுக்க அவகாசம் வழங்கியது.

இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், "இந்தியாவுடன் நடைபெறும் போட்டியில் நாங்கள் விளையாட மாட்டோம். ஏனென்றால், விளையாட்டு மைதானத்தில் எந்த அரசியலும் இருக்கக் கூடாது. நாங்கள் இந்த முடிவை மிகவும் கவனமாக எடுத்துள்ளோம். நாங்கள் வங்கதேசத்திற்கு முழுமையாக துணை நிற்க வேண்டும். இது மிகவும் பொருத்தமான முடிவு என்று நான் நினைக்கிறேன்" என்று அறிவித்தார்.

இந்த நிலையில், வங்கதேச இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை ஆலோசகர் ஆசிஃப் நஸ்ருல், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்புக்கு நன்றி தெரிவித்துடன், வங்கதேச அணி உலகக் கோப்பையில் இருந்து நீக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியைப் புறக்கணிக்கும் பாகிஸ்தானின் முடிவு, எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் ஒரு செயல் என்று கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது சமூக வலைதள பதிவில்,"நன்றி பாகிஸ்தான். டி20 உலகக் கோப்பையில் வங்கதேசம் சேர்க்கப்படாததற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, இந்தியாவுடன் நடைபெறும் போட்டியைப் புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் தெரிவித்தார்" என்று அவர் பதிவு செய்துள்ளதுடன், ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் உரையையும் அவர் மேற்கொள் காட்டியுள்ளார்.

ஏற்கெனவே இந்தியாவுடன் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடாது என்று பாகிஸ்தான் அரசு அறிவித்து சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், தற்சமயம் வங்கதேச இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை ஆலோசகர் பாகிஸ்தானின் செயலுக்கு நன்றி தெரிவித்து பதிவிட்டிருப்பது சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் விவாதங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

