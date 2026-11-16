நேஷன்ஸ் லீக் 2026 | ஸ்பெயினை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து; 43 போட்டிகள் உலக சாதனைக்கு முற்றுப்புள்ளி!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்த தோல்வியின் மூலம், கடந்த 2024 மார்ச் முதல் 43 போட்டிகளாகத் தோல்வியடையாமல் ஸ்பெயின் படைத்திருந்த உலக சாதனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 11:11 AM IST
ஹைதராபாத்: நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், நடப்பு உலக மற்றும் ஐரோப்பிய சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணி தனது சொந்த மண்ணில் இங்கிலாந்து அணியிடம் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவியது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் (UEFA) நடத்தப்பட்டு வரும் புகழ்பெற்ற நேஷன்ஸ் லீக் (Nations League) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் சுற்றில், நடப்பு உலக மற்றும் ஐரோப்பிய சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணியை எதிர்த்து இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இரு பெரும் ஜாம்பவான் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதும் போட்டி என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன.
இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தன. குறிப்பாக இரு அணிகளின் டிஃபென்ஸும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தின. அதன்பின் ஆட்டத்தின் 45ஆவது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய நட்சத்திர வீரர் ஹாரி கேன் கோலடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
https://t.co/Wc665X8qTQ— fc (@Ztq5EiFbmvWC9OJ) November 16, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இங்கிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அந்த வகையில் ஆட்டத்தின் 53ஆவது நிமிடத்தில் எஸிரி கொன்சா ஒரு கோலும், அதனைத் தொடர்ந்து 57ஆவது நிமிடத்தில் பென் ஒயிட் ஒரு கோலும் அடிக்க, இங்கிலாந்து அணி 3-0 என்ற வலுவான நிலையை எட்டியது. மறுபுறம் சொந்த மண்ணில் ஸ்பெயின் அணி 3 கோல்கள் வித்தியாசத்தில் பின்தங்கியது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
ஆட்டத்தின் 63ஆவது நிமிடத்தில் திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. ஸ்பெயின் இளம் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமாலை பெனால்டி பாக்ஸிற்குள் விதிகளை மீறித் தடுத்து நிறுத்தியதற்காக, இங்கிலாந்து வீரர் எலியட் ஆண்டர்சனுக்கு நடுவர் ரெட் கார்டு வழங்கி வெளியேற்றினார். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. இதனால் ஸ்பெயின் அணிக்குக் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை மைக்கேல் ஓயர்சபால் கோலாக மாற்றினார்.
James Trafford last-gasp double save 🤯🤯 #UNLSaves | @Betano_PT https://t.co/K3Rn995OEE— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
அதன்பின், 10 வீரர்களுடன் ஆடிய இங்கிலாந்திற்கு ஸ்பெயின் கடும் நெருக்கடி கொடுத்தது. ஆட்டத்தின் 75ஆவது நிமிடத்தில் நிக்கோ வில்லியம்ஸ் ஒரு கோல் அடிக்க, ஆட்டம் 3-2 என்ற நிலையை எட்டியது. அதன்பின் போட்டியைச் சமன் செய்ய ஸ்பெயின் வீரர்கள் அடுத்தடுத்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். ஆனால் தனது டிஃபென்ஸில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட இங்கிலாந்து அணி, ஸ்பெயினின் கோல் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தியது.
இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் குரூப் சி புள்ளிப்பட்டியலில் இங்கிலாந்து அணி 15 புள்ளிகளைப் பெற்று ஸ்பெயினை பின்னுக்குத் தள்ளி முதலிடத்தையும் பிடித்தது. மறுபக்கம் ஸ்பெயின் அணியும் 15 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்தாலும், இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக இரண்டாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது.
England win an INCREDIBLE game in Madrid 👏 #NationsLeague https://t.co/JoZXra38Ln— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
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மேலும், இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக ஸ்பெயின் அணியின் உலக சாதனையும் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொலம்பியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் தோற்ற பிறகு, ஸ்பெயின் அணி தொடர்ந்து 43 சர்வதேசப் போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல், அதிக தொடர் வெற்றிகளைப் படைத்த அணி என்ற சாதனையைப் படைத்திருந்தது. இந்த நிலையில் இந்தத் தோல்வியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணியின் உலக சாதனையும் முடிவுக்கு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.