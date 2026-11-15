நேஷன்ஸ் லீக் 2026| ரொனால்டோவுக்கு சிறப்பு மரியாதை; டென்மார்க்கிடம் படுதோல்வியடைந்த போர்ச்சுகல்!
ரொனால்டோ இல்லாமல் களமிறங்கிய முதல் போட்டியிலேயே டென்மார்க் அணியிடம் போர்ச்சுகல் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் படுதோல்வியடைந்து ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 3:52 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கால்பந்துப் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு, போர்ச்சுகல் அணி மற்றும் ரசிகர்கள் சார்பில் பிரியாவிடை அளிக்கப்பட்டது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் (UEFA) நடத்தப்பட்டு வரும் புகழ்பெற்ற நேஷன்ஸ் லீக் (Nations League) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் சுற்றில், போர்ச்சுகல் மற்றும் டென்மார்க் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்தப் போட்டியின் போது, சர்வதேச கால்பந்து விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு போர்ச்சுகல் அணி மரியாதை செலுத்தியது.
அதன்படி, போர்ச்சுகல் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், உலக கால்பந்து ஜாம்பவான்களில் ஒருவருமான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, சமீபத்தில் சர்வதேச கால்பந்துப் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்து, பிராகா நகரில் டென்மார்க் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற இந்த நேஷன்ஸ் லீக் போட்டியின் போது அவருக்குச் சிறப்பு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 https://t.co/UCozRU3t89— Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026
போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு, போர்ச்சுகல் அணியின் அனைத்து வீரர்களும் ரொனால்டோவின் அடையாளமான 7-ஆம் எண் பொறிக்கப்பட்ட ஜெர்சியை அணிந்து மைதானத்திற்குள் அணிவகுத்து வந்தனர். மேலும், ஆட்டம் தொடங்கிய 7ஆவது நிமிடத்தில் போட்டி சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது மைதானத்தில் திரண்டிருந்த ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று ரொனால்டோவுக்குப் பிரியாவிடை அளித்தனர்.
இதையடுத்து நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் இரு அணிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தின. இதனால் ஆரம்பத்தில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க முடியாமல் தடுமாறின. அதன்பின் ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய டென்மார்க் வீரர் பியர் எமில் ஹோய்பெர்க் கோலடித்து அணியின் கோல் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார்.
Momento inesquecível. 𝟳✨@Cristiano https://t.co/nU0dAYyqZQ— Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் டென்மார்க் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் டென்மார்க்கின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. அதன்படி ஆட்டத்தின் 49ஆவது மற்றும் 57ஆவது நிமிடங்களில் ராஸ்மஸ் ஹோய்லண்டும், 75ஆவது நிமிடத்தில் ஜோக்கிம் ஆண்டர்சனும் என அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து போர்ச்சுகல் அணியை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினர்.
Rasmus Højlund at the double in Denmark's 4-1 win over Portugal 😤 #NationsLeague https://t.co/wIvZ6rtD6y— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 14, 2026
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மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய போர்ச்சுகல் அணிக்கு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+3ஆவது நிமிடத்தில் பெர்னார்டோ சில்வா ஆறுதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் டென்மார்க் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் போர்ச்சுகல் அணியை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. ரொனால்டோவின் ஓய்வுக்குப் பிறகு, போர்ச்சுகல் அணி சந்தித்த இந்த முதல் தோல்வி அந்நாட்டு ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.