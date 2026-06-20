ETV Bharat / sports

நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி 2026: சிலியை 6-0 என வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது இந்திய அணி

மகளிர் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் மகுடத்திற்கான இறுதிப்போட்டி நாளை(ஜூன் 21) இந்திய நேரப்படி மதியம் 12.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (FIH)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: மகளிர் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் முதலாவது அரையிறுதியில், சிலி அணியை 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் சார்பில் மகளிருக்கான நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்து நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரில், இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் உருகுவே ஆகிய அணிகள் ஏ பிரிவிலும், நியூசிலாந்து, சிலி, தென் கொரியா மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய அணிகள் பி பிரிவிலும் இடம் பிடித்துள்ளன.

இதில் இந்திய மகளிர் அணி குரூப் சுற்றில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்ததுடன் நேரடியாக அரையிறுதிக்கும் முன்னேறியிருந்தது. இதனையடுத்து இன்று நடைபெற்ற முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்திய அணி சிலி மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், இந்திய அணி வீராங்கனைகள் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தினர். அதிலும் குறிப்பாக, ஆட்டத்தின் 6ஆவது மற்றும் 13ஆவது நிமிடங்களில் நவ்நீத் கவுர் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 14ஆவது மற்றும் 18ஆவது நிமிடங்களில் தீபிகா கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 32ஆவது நிமிடத்தில் நேஹாவும், ஆட்டத்தின் 39ஆவது நிமிடத்தில் ருதுஜா தாதாசோ பிசால் ஆகியோரும் கோல்களைப் பதிவு செய்ய, இந்திய அணியின் வெற்றியின் உறுதியானது. மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் சிலி அணி வீராங்கனைகளால் இந்திய அணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் சிலி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நேஷன்ஸ் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கும் கம்பீரமாக முன்னேறியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இத்தொடரில் தான் விளையாடிய அனைத்துப் போட்டிகளிலும் தோல்வியே சந்திக்காமல் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி இந்திய அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

இதனையடுத்து, மகளிர் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் மகுடத்திற்கான இறுதிப்போட்டி நாளை (ஜூன் 21) இந்திய நேரப்படி மதியம் 12.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்திய மகளிர் அணி ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுவிட்ட நிலையில், இரண்டாவது அரையிறுதியில் நியூசிலாந்து மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் வெற்றி பெறும் அணியே இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணியுடன் மோதவுள்ளது.

TAGGED:

FIH WOMEN NATIONS CUP 2026
INDIAN WOMENS HOCKEY TEAM
HOCKEY NEWS
நேஷன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி 2026
INDIA VS CHILE NATIONS LEAGUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.