தேசிய விளையாட்டு விருதுகள் 2025| அர்ஜுனா விருதுப் பட்டியலில் தேஜஸ்வின் சங்கர், திவ்யா தேஷ்முக்!
முன்னாள் இந்தியக் கால்பந்து ஜாம்பவானும் பயிற்சியாளருமான ஐ. அருமைநாயகத்திற்கு, இந்த ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க 'அர்ஜுனா வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது'வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 3:32 PM IST
ஹைதராபாத்: தடகள வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர், செஸ் சாம்பியன்கள் விதித் குஜராத்தி, திவ்யா தேஷ்முக் மற்றும் பேட்மிண்டன் வீராங்கனைகள் காயத்ரி கோபிசந்த், த்ரீசா ஜாலி உட்பட 17 விளையாட்டு வீரர்கள் 'அர்ஜுனா விருதுக்கு' தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நாட்டின் மிக உயரிய விளையாட்டு கௌரவங்களில் ஒன்றான 'தேசிய விளையாட்டு விருதுகள் 2025'-ஐ மத்திய இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கான பட்டியலில் தடகள வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர், செஸ் சாம்பியன்கள் விதித் குஜராத்தி, திவ்யா தேஷ்முக் மற்றும் பேட்மிண்டன் வீராங்கனைகள் காயத்ரி கோபிசந்த், ட்ரீசா ஜாலி உட்பட 17 முன்னணி விளையாட்டு வீரர்கள் அர்ஜுனா விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி அருண் குமார் மிஸ்ரா தலைமையிலான உயர்மட்டத் தேர்வுக் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் சர்வதேச அளவில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, தலைமைப் பண்பு மற்றும் ஒழுக்கத்துடன் திகழ்ந்த வீரர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அந்த வகையில், தடகள வீரர்கள் தேஜஸ்வின் சங்கர், முகமது அஜ்மல் வாரியத்தோடி, பிரியங்கா கோஸ்வாமி ஆகியோருக்கும், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் த்ரீசா ஜாலி, காயத்ரி கோபிசந்த் ஆகியோருக்கும், சதுரங்க விளையாட்டில் விதித் குஜராத்தி, திவ்யா தேஷ்முக் ஆகியோருக்கும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஹாக்கி பிரிவில் லால்ரெம்சியாமி, ராஜ்குமார் பால் ஆகியோருக்கும், கபாடி விளையாட்டில் சுர்ஜீத் மற்றும் பூஜா ஆகியோருக்கும் அர்ஜுனா விருது வழங்கப்படவுள்ளது.
Ministry of Youth Affairs & Sports Announces National Sports Awards 2025 pic.twitter.com/kz8nAifc3S— IANS (@ians_india) August 18, 2026
இதுதவிர, துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவிலிருந்து அகில் ஷியோரன், தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் ஆகியோரும், பாரா-துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் ருத்ரான்ஷ் கண்டேல்வால், ஏக்தா பயான் ஆகியோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். குத்துச்சண்டை பிரிவில் நரேந்தர் மற்றும் படகோட்டம் பிரிவில் அரவிந்த் சிங் ஆகியோரும் இந்த ஆண்டு அர்ஜுனா விருதை பெறுகின்றனர்.
அதேபோல், கடந்த 1962 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த முன்னாள் இந்தியக் கால்பந்து ஜாம்பவானும், ஓய்வுக்குப் பிறகும் கால்பந்து விளையாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அரும்பணியாற்றி வருபவருமான ஐ. அருமைநாயகத்திற்கு, இந்த ஆண்டிற்கான 'அர்ஜுனா வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது' வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், சிறந்த பயிற்சியாளர்களைக் கௌரவிக்கும் உயரிய 'துரோணாச்சார்யா விருது' இம்முறை ஐந்து பயிற்சியாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வழக்கமான பிரிவின் கீழ் பர்வீர் சிங் (தகளளம்), சோட்டே லால் யாதவ் (குத்துச்சண்டை), நேஹா நந்தகுமார் சவான் (துப்பாக்கிச் சுடுதல்) ஆகியோருக்கும், வாழ்நாள் சாதனையாளர் பிரிவின் கீழ் தர்மேந்திர சிங் யாதவ் (குத்துச்சண்டை) மற்றும் வீரேந்தர் குமார் (மல்யுத்தம்) ஆகியோருக்கும் இவ்விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.