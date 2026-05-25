தேசிய ஸ்பீடு கிளைம்பிங் சாம்பியன்ஷிப்: சிறப்பாக செயல்பட்ட தமிழக வீரர்கள் ஆசிய போட்டிக்கு பரிந்துரை
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராதனா விதுலா, இனியா உள்ளிட்ட 7 பேர் எதிர்வரும் ஆசிய அளவிலான போட்டிக்குப் பரிந்துரைக்கப்படவுள்ளதாக ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு தலைவர் மகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 4:22 PM IST
நீலகிரி: தேசிய அளவிலான ஸ்பீட் கிளைம்பிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் அனிருத்தா சிங் பெனிவரும், மகளிர் பிரிவில் மிஷ்ரா சவுத்ரியும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்டல் சென்டரில் தேசிய அளவிலான ஸ்பீடு கிளைம்பிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி (செயற்கை மலை ஏற்றப் போட்டிகள்) நடைபெற்றது. இந்திய மலையேறுதல் அறக்கட்டளை மற்றும் ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு இணைந்து நடத்திய இந்த முகாமில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட மலை ஏற்ற வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.
தேசிய அளவிலான ஒலிம்பிக் வடிவிலான ஸ்பீட் கிளைம்பிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஜார்கண்ட் மற்றும் டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளும் பங்கேற்றனர். சர்வதேச தரநிலையிலான 50 அடி உயரம் கொண்ட ஒலிம்பிக் வடிவ ஸ்பீடு கிளைம்பிங் சுவர்களில், பல்வேறு வயதுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு போட்டிகள் நடைபெற்றன.
ஆடவர் பிரிவில் அனிருத்தா சிங் பெனிவா் 5.914 விநாடிகளில் ஏறி வெற்றிபெற்றார். மகளிர் பிரிவில் மிஷ்ரா சவுத்ரி 9.854 விநாடிகளில் ஏறி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த தொடரின் வெற்றியாளர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. பரிசளிப்பு விழாவில் ஸ்போர்ட் கிளைம்பிங் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு தலைவர் மகேந்திரன், செயலர் ஆர்.திருலோக சந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் பேசிய கிளைம்பிங் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு தலைவர் மகேந்திரன், "தமிழகத்தில் வெலிங்டன் பகுதியில் மட்டுமே இந்த விளையாட்டுத் திடல் அமைந்துள்ளது. இங்கு ராணுவத்தின் அனுமதி பெற்று போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று வருகின்றனர். எனவே, தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள புதிய தமிழக அரசு கிளைம்பிங் போட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, தமிழகத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இதற்கான விளையாட்டுத் திடல்களை அமைத்துத் தர வேண்டும்" எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்த தொடரில் சிறப்பாக செயபட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராதனா விதுலா, இனியா, இஷான் ஆர்யன், தரன் உட்பட மொத்தம் ஏழு வீரர், வீராங்கனைகள் வரவிருக்கும் ஆசிய அளவிலான சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.