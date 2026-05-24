தேசிய தடகள போட்டியில் சாதனைப் படைத்து குரிந்தர்வீர் சிங், விஷால் அசத்தல்
தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஒரே நாளில் வீரர்கள் தொடர்ந்து சாதனைகளைப் படைத்திருப்பது சக வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.
Published : May 24, 2026 at 9:17 PM IST
ராஞ்சி: தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தடகள வீரர்கள் குரிந்தர்வீர் சிங், விஷால் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி தங்கப் பதக்கங்களை வென்று தேசிய அளவில் புதிய சாதனைப் படைத்துள்ளனர்.
ஃபெடரேஷன் கோப்பைக்கான 29- வது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் உள்ள பிர்சா முண்டா மைதானத்தில் கடந்த மே 22- ஆம் தேதி கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மே 25- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், நேற்று (மே 23) நடந்த ஆண்களுக்கான 100 மீட்டர் பிரிவு ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்துக் கொண்ட பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வீரர் குரிந்தர்வீர் சிங், 10.09 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி புதிய வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளார். மேலும் ஒடிஷா வீரர் அனிமேஷ் குஜுர் படைத்த 10.15 வினாடிகள் என்ற சாதனையையும் முறியடித்துள்ளார். குறைவான நேரத்தில் ஓடி இலக்கை எட்டிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார். தங்கப்பதக்கம் வென்ற தடகள வீரர் குரிந்தர்வீர் சிங்கிற்கு பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து குரிந்தர்வீர் சிங் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "எனது பயிற்சியாளர் எனக்கு தீவிரப் பயிற்சியளித்தார். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளைக்கு நன்றித் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். எனக்கு ஆதரவு அளித்த எனது குடும்பத்திற்கும் நன்றித் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
VIDEO | Ranchi: Athlete Gurindervir Singh breaks the national record in the 100 metres with a 10.09-second run at the National Senior Athletics Federation Competition. Gurindervir Singh says, " my coach has worked very hard with me and trained me intensely. i would like to thank… pic.twitter.com/tgj5IRwZmg— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026
அதேபோல், ஆண்களுக்கான 400 மீட்டர் பிரிவு ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்துக் கொண்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் விஷால் 44.98 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி தனது முந்தைய தேசிய சாதனையை அவரே தற்போது முறியடித்து அசத்தியுள்ளார். புதிய சகாப்தத்தைப் படைத்ததுடன் ஆசிய அளவில் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராகவும் உருவெடுத்துள்ளார். தங்கப்பதக்கம் வென்ற விஷாலுக்கு விளையாட்டு வீரர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்து வருகின்றனர். விஷால் தமிழ்நாட்டின் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையின் சார்பில் விளையாடிய தேஜஸ்வின் சங்கர் (வயது 27) ஆண்களுக்கான பிரிவில் ஈட்டி எறிதல், உயரம் தாண்டுதல் உள்ளிட்டவை அடங்கிய டெகத்லான் போட்டியில் பங்கேற்று 8,057 புள்ளிகளைப் பெற்று வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளார். கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேசிய அளவிலான போட்டியில் 7,947 புள்ளிகள் என்ற தனது தேசிய சாதனையை தானே முறியடித்துள்ளார். தங்கப்பதக்கம் வென்ற தேஜஸ்வின் சங்கருக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஒரே நாளில் தடகள வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சாதனைகளைப் படைத்திருப்பது ஜூனியர் பிரிவில் உள்ள விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது என்றால் மிகையாகாது.