விறுவிறு இறுதி சுற்று: கோவையில் களைகட்டிய கார் பந்தய போட்டிகள்!
எல்.பி.ஜி. பார்முலா 4 பந்தயத்தில் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த வீரரான துருவ் கோஸ்சுவாமி 19.58 நிமிடகளில் இலக்கை அடைந்து முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2025 at 3:51 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஜே.கே.டயர் சார்பில் ஆண்டுத்தோறும் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான கார் பந்தய போட்டியின் 28-வது ஆண்டு போட்டியின் இறுதி சுற்று நேற்று நடைபெற்றது.
கோவை செட்டிப்பாளையத்தில் கரி மோட்டார் ஸ்பீடுவே (KMS International Sports Arena) உள்ளது. இங்கு கார் பந்தய போட்டிகளுக்கான ஓடுப் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டு அன்றாட பயிற்சிகளும், சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான கார் பந்தய போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம்.
அதன்படி ஜே.கே.டயர் 28 வது தேசிய அளவிலான கார் பந்தய போட்டி இரண்டு நாட்களாக பல்வேறு வகையான போட்டிகளாக நடைபெற்று வந்தது. இந்த போட்டியில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா, டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.
அதன் இறுதி போட்டிகள் நேற்று (நவ.16) ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த கார் பந்தய போட்டிகளுள் மிக முக்கிய பந்தயமாக எல்.பி.ஜி. பார்முலா 4 பந்தயம் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போட்டியில் கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூருவை சேர்ந்த வீரர் துருவ் கோஸ்சுவாமி 19 நிமிடம், 58 விநாடிகளில் இலக்கை கடந்து முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவரை தொடர்ந்து, ருகன் ஆல்வா 2ஆம் இடத்தையும், தில்ஜித் 3ஆம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
அதே போல், நோவிஸ் கோப்பைக்கான போட்டியில் புவன் பானு முதலிடத்தையும், பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த லோகித்லிங்கேஷ் ரவி 2ஆம் இடத்தையும், அபிஜித் 3ஆம் இடத்தையும் பிடித்தனர். மேலும், காண்டினென்டல் ஜி.டி. கோப்பைக்கான போட்டியில் ஜார்கிங் வர்ஷா முதலிடத்தையும், பிராயன் நிகோலஸ் 2ஆம் இடத்தையும் சரண்குமார் 3ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.
இந்த கார் பந்தயங்களை பார்வையிட 1000-க்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் வருகை தந்தனர். இது குறித்து பேசிய பார்வையாளர்களுள் ஒருவர், “இங்கு ஆண்டு முழுவதும் கார் பந்தயம் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால், மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளோம். அதனை அரசு மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும். சாதரண போட்டிகள் அல்லாமல், அடிக்கடி சர்வதேச கார் பந்தய போட்டிகள் நடைபெற செய்ய வேண்டும். கோவையை சார்ந்த ஏராளமான இளைஞர்களுக்கு கார் ஓட்டுவது குறித்து ஒரு புதிய நம்பிக்கையை இந்த இடம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெளிநாடு, வெளி மாநிலங்களில் நடப்பது போல் உயர்தரமான கட்டமைப்புகள் மற்றும் அனைத்து வசதிகளுடன் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றனர்.
வீரர்களுக்கு இந்த இடம் சிறந்த பயற்சி இடமாக இருக்கும். இங்குள்ள இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சர்வதேச போட்டிகள் அடிக்கடி நடைபெற வேண்டும்” என்றனர். தொடர்ந்து மோட்டார் சைக்கிள் வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.