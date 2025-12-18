ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலியா 371 ரன்களில் ஆல் அவுட்: கிளென் மெக்ராத் சாதனையை முறியடித்த நாதன் லையன்

அடிலெய்ட் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 371 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.

கிளென் மெக்ராத் சாதனையை முறியடித்த நாதன் லையன்
கிளென் மெக்ராத் சாதனையை முறியடித்த நாதன் லையன் (AP)
அடிலெய்ட்: சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் நாதன் லியோன் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்

ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி அடிலெய்டில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்த நிலையில், அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த் கவாஜா- அலெக்ஸ் கேரி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கவாஜா 82 ரன்னில் அவுட் ஆனார்.

அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து பெவிலியன் திரும்ப, சிறப்பாக விளையாடிய அலெக்ஸ் கேரி சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது மூன்றாவது சதத்தை விளாசி அசத்தினார். பின்னர் அவரும் 106 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 326 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஆர்ச்சர் 3 விக்கெட்டுகளையும், பிரைடன் கார்ஸ், வில் ஜக்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை மிட்செல் ஸ்டார்க் 33 ரன்களுடனும், நாதன் லையன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் தொடர்ந்தனர். இதில் லையன் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அரைசதம் கடந்து அசத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் 54 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 371 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணி தங்களுடைய முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஜாக் கிரௌலி 9 ரன்களிலும், ஆலி போப் 3 ரன்னிலும், பென் டக்கெட் 29 ரன்களிலும், ஜோ ரூட் 19 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 71 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அடுத்து ஜோடி சேர்ந்துள்ள ஹாரி ப்ரூக் - பென் ஸ்டோக்ஸ் இணை நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லையன் தனது முதல் ஓவரிலேயே ஆலி போப் மற்றும் பென் டக்கெட்டின் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னாள் ஜாம்பவான் கிளென் மெக்ராத்தின் சாதனையையும் நாதன் லையன் முறியடித்துள்ளார்.

முன்னதாக கிளென் மெக்ராத் 124 போட்டிகளில் 563 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்திருந்த நிலையில், தற்சமயம் நாதன் லையன் 141 போட்டிகளில் 564 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அவரது சாதனையை முறியடித்துள்ளார். அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் மறைந்த ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னே 708 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

