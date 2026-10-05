சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுக்கும் நடராஜன்; ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட் கொடுத்த 'ஹாங்காங் சிக்ஸஸ்' இந்திய அணி!
ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடருக்கான இந்திய அணியில் 'யார்க்கர் கிங்' என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 5:26 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்தும் புகழ்பெற்ற 'ஹாங்காங் சிக்ஸஸ்' சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடருக்கான புவனேஷ்வர் குமார் தலைமையிலான 7 பேர் கொண்ட இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, கிரிக்கெட் ஹாங்காங் வாரியத்தால் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற 'ஹாங்காங் சிக்ஸஸ்' (Hong Kong Sixes) சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர் வரும் அக்டோபர் 30 முதல் நவம்பர் 1 வரை ஹாங்காங்கில் நடைபெறவுள்ளது. கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு, சில ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வரும் இந்த விறுவிறுப்பான 6-பேர் கொண்ட கிரிக்கெட் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிஅக்ரித்துள்ளது.
கேப்டன் புவனேஷ்வர் குமார்
இந்நிலையில், எதிர்வரும் ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் புவனேஷ்வர் குமார், இந்திய அணிக்காக மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாட வேண்டும் என்ற குரல்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.
STACKED! 🔥 Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! 🇮🇳💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடிய இரண்டு சீசன்களிலும், தனது அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் அந்த அணிக்கு இரண்டு ஐபிஎல் கோப்பைகளையும் வென்று கொடுத்து அசத்தினார். இருப்பினும் அவருக்கு தற்போது வரையிலும் இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காத சூழ்நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக அவர் செயல்படவுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
யார்க்கர் கிங் நடராஜன் கம்பேக்
இத்தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஆல்-ரவுண்டர் குருணால் பாண்டியா, அதிரடி பேட்டர் நிதிஷ் ராணா, ஆல்-ரவுண்டர் ஷஷாங் சிங், ஆல்-ரவுண்டர் ராகுல் திவேதியா, அதிரடி பேட்டர் ராகுல் திரிபாதி உள்ளிட்டோரும் இடம் பிடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் 'யார்க்கர் கிங்' என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜனும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய சீனியர் அணிக்காக விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட நடராஜன், தனது அச்சுறுத்தலான யார்க்கர் பந்துவீச்சால் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடியவர். ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் போன்ற அதிரடித் தொடர்களில், பேட்டர்கள் ரன் குவிப்பதைத் தடுப்பதில் இவருடைய துல்லியமான பந்துவீச்சு இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும். கடந்த சில காலமாக இந்திய சர்வதேச அணியில் இடம் பிடிக்கக் காத்திருக்கும் நடராஜனுக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த வாய்ப்பு ரசிகர்களைப் பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
🚨 A STRONG INDIAN TEAM FOR HONG KONG SIXES 2026 🇮🇳 - Bhuvneshwar Kumar (C) - Krunal Pandya - Nitish Rana - Shashank Singh - T. Natarajan - Rahul Tripathi - Rahul Tewatia Tournament starts on October 30th. 🔥 https://t.co/fhnhT7g4UG— Johns. (@CricCrazyJohns) October 5, 2026
போட்டியின் தனித்துவமான விதிமுறைகள்
- வழக்கமான கிரிக்கெட் போட்டிகளை விட இத்தொடர் மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும், முற்றிலும் மாறுபட்ட விதிகளுடனும் நடத்தப்படுகிறது. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
- மாற்று வீரருடன் சேர்த்து ஒரு அணியில் மொத்தம் 6 வீரர்கள் மட்டுமே விளையாடுவர்.
- ஒரு இன்னிங்ஸிற்கு அதிகபட்சமாக 5 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசப்படும்.
- விக்கெட் கீப்பரைத் தவிர, ஃபீல்டிங் செய்யும் மற்ற 5 வீரர்களும் தலா ஒரு ஓவர் கட்டாயம் வீச வேண்டும்.
- பேட்டிங் செய்யும் வீரர்கள் 50 ரன்களை எட்டியவுடன் கட்டாய ஓய்வு பெற வேண்டும்.
- ஒருவேளை மற்ற அனைத்து விக்கெட்டுகளும் வீழ்ந்தால் மட்டுமே, ஓய்வு பெற்ற வீரர் மீண்டும் களமிறங்க முடியும்.
- போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு 2 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
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நடப்பு சாம்பியன் பாகிஸ்தான்
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடர் இந்திய அணிக்குச் சிறப்பாக அமையவில்லை. அத்தொடரின் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் குவைத் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளுக்கு எதிராகத் தோல்வியைத் தழுவி ஏமாற்றமளித்தது. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் அணி அத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.