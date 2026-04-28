மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நாட் ஸ்கைவர் தலைமையில் களமிறங்கும் இங்கிலாந்து அணி
டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியின் கேப்டனாக நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட்-ம், துணைக்கேப்டனாக சார்லி டீனும் தொடர்கிறார்.
Published : April 28, 2026 at 9:10 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து, இந்தியா தொடர் மற்றும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் பங்கேற்கும் இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி முதல் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம் இந்த தொடருக்கான அனைத்து அணிகளும் தீவிர பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தொடரை நடத்த இருக்கும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை இன்றைய தினம் அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணியை அறிவித்த முதல் கிரிக்கெட் வாரியம் என்ற பெருமையையும் இங்கிலாந்து பெற்றுள்ளது. மேற்கொண்டு நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடும் அணிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Nat Sciver-Brunt gears up to lead England at home in her first Women’s #T20WorldCup as captain 👏— ICC (@ICC) April 28, 2026
டி20 உலகக் கோப்பை இங்கிலாந்து அணி
அந்தவகையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியின் கேப்டனாக நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட்-ம், துணைக்கேப்டனாக சார்லி டீனும் தொடர்கிறார். அதேசமயம் இந்த அணியில் அறிமுக வீராங்கனை டில்லி கார்டீன் உள்பட, இஸி வாங், லாரன் ஃபில்லர் ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர லாரன் பெல், டேனில் வையட், ஹீதர் நைட், சோஃபி எக்லெஸ்டோன் உள்ளிட்டோரும் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
இங்கிலாந்து மகளிர் அணி: நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), லாரன் பெல், அலிஸ் கேப்ஸி, டில்லி கோர்டீன்-கோல்மேன், சார்லி டீன், சோஃபியா டங்க்லி, சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபில்லர், டேனி கிப்சன், ஏமி ஜோன்ஸ், ஃப்ரேயா கெம்ப், ஹீதர் நைட், லின்சி ஸ்மித், இஸி வாங், டேனியல் வையட்-ஹாட்ஜ்.
ஒருநாள் & டி20 தொடர்
அதேசமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இங்கிலாந்து அணி சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்களிலும் விளையாடவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இங்கிலாந்து மகளிர் அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
அந்த வகையில் ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாகவும் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் தொடர்கிறார். அதேசமயம் ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் சோஃபியா டங்க்லி, சார்லீ டீன், டேனில் வையட் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அறிமுக வீராங்கனைகளான கிரா சத்லி மற்றும் ஜோடி குரூகாக் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Three BIG series on the road to the @T20WorldCup! 🏏— England Cricket (@englandcricket) April 28, 2026
இஙிலாந்து ஒருநாள் அணி: நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), எம் ஆர்லாட், லாரன் பெல், ஆலிஸ் கேப்ஸி, கிரா சாத்லி, டில்லி கோர்டீன்-கோல்மேன், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், மஹிகா கவுர், டேனி கிப்சன், ஜோடி குரூகாக், ஏமி ஜோன்ஸ், ஃப்ரேயா கெம்ப், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், லின்சி ஸ்மித், இஸி வாங்.
இங்கிலாந்து டி20 அணி: நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), லாரன் பெல், அலிஸ் கேப்ஸி, டில்லி கோர்டீன்-கோல்மேன், சார்லி டீன், சோஃபியா டங்க்லி, சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபில்லர், டேனி கிப்சன், ஏமி ஜோன்ஸ், ஃப்ரேயா கெம்ப், ஹீதர் நைட், லின்சி ஸ்மித், இஸி வாங், டேனியல் வையட்-ஹாட்ஜ்.