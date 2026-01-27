ETV Bharat / sports

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026: சதம் விளாசி சாதனை படைத்தார் நட் ஸ்கைவர் பிரண்ட்

ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

நட் ஸ்கைவர் பிரண்ட்
நட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 1:57 PM IST

வதோதரா: மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடர் வரலாற்றில் சதமடித்த முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் படைத்துள்ளார்.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் நான்காவது சீசன் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 16ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 199 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் சதம் விளாசி 100 ரன்களையும், ஹீலி மேத்யூஸ் 56 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆர்சிபி தரப்பில் லாரன் பெல் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை துரத்திய ஆர்சிபி அணியில் ரிச்சா கோஷ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 90 ரன்களைக் குவித்தார். ஆனால் மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதை அடுத்து, ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 184 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. மும்பை இந்தியன்ஸ் தரப்பில் ஹீலி மேத்யூஸ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆர்சிபி அணியை வீழ்த்தியது.

மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் ஆட்ட நாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும் நாட் ஸ்கர்வர் பிரண்ட் தனது இன்னிங்ஸில் 16 பவுண்டரிகள், மற்றும் ஒரு சிக்ஸரையும் விளாசி அசத்தினானர். இதன் மூலம் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடர் வரலாற்றில் சதம் விளாசிய முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் படைத்துள்ளார்.

இதற்கு முன் கடந்த சீசனில் ஜார்ஜியா வோல்-வும், 2023ஆம் ஆண்டில் சோஃபி டிவைனும் 99 ரன்களை குவித்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்தனர். அவர்களைத் தவிர நடப்பு சீசனில் ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா 96 ரன்களை, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 95 ரன்களையும் சேர்த்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் நடப்பு சீசனில் தங்களின் மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்து 6 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அடுத்தடுத்து போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவினாலு, 10 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் முதலிடத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது.

