'ஊடக மேலாளருக்கு தெரிந்த விஷயம் பந்துவீச்சாளர்களுக்குத் தெரியாதா?’ - கம்மின்ஸுக்கு நாசர் ஹுசைன் கேள்வி
ஊடக மேலாளருக்கே தெரிந்த விஷயம் பந்துவீச்சாளர்களுக்குத் தெரியாதா? பந்தின் நிலை பந்துவீச்சாளர்களுக்குத் தெரியாமல் இருப்பது வரலாற்றிலேயே இதுதான் முதல்முறை என நாசர் ஹுசைன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 12:19 PM IST
ஹைதராபாத்: சாண்ட்பேப்பர் சர்ச்சை குறித்துத் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்ற ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸின் விளக்கத்தை, முன்னாள் இங்கிலாந்து கேப்டன் நாசர் ஹுசைன் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக மோசமான நிகழ்வாக இன்றளவும் நிலைத்திருப்பது, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 'சாண்ட்பேப்பர்' சர்ச்சையாகும். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி பந்தைச் சேதப்படுத்தியது உறுதியானதை அடுத்து, அப்போதைய கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித், துணை கேப்டன் டேவிட் வார்னர் மற்றும் கேமரூன் பான்கிராஃப்ட் ஆகியோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
பின்னர் தடைக்காலம் முடிந்து அவர்கள் மீண்டும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்குத் திரும்பிய நிலையிலும், அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இன்றளவும் பேசுபொருளாக மாறி வருகின்றன. இந்நிலையில் தான், முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் உஸ்மான் கவாஜா தனது 'சப்ர்' (Sabr) எனும் சுயசரிதை நூலில் எழுப்பியுள்ள புதிய குற்றச்சாட்டுகள், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
உஸ்மான் கவாஜா தனது சுயசரிதையில், "பந்தைச் சேதப்படுத்தும் திட்டம் குறித்து ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும்" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதனை டேவிட் வார்னரும் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், கேப் டவுன் டெஸ்ட் போட்டியில் நடந்த 'சாண்ட்பேப்பர்' விவகாரம் குறித்து முன்னாள் வீரர் உஸ்மான் கவாஜா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் திட்டவட்டமாக மறுப்புத் தெரிவித்தார்.
"It's often not the crime. It's the cover-up that gets you." Nasser Hussain didn't hold back on Sky Sports after Cameron Bancroft's statement that the whole Australian team knew about the sandpaper. On Pat Cummins' bowling unit: "How does the media manager know what's going on but a bowling unit doesn't? It would be the first time a bowling unit does not know what is happening to a cricket ball." On Smith, Warner and Bancroft carrying the blame alone: "It is so un-Australian to have your three teammates and leave them hanging like that. Throw them under the bus like that." His verdict: Cummins said he wouldn't speak on it again. "I'm afraid that's not possible now." 8.5 years on, the dressing room is finally cracking.— Brutal Truth (@sarkarstix) November 18, 2026
இதுகுறித்துப் பேசிய அவர், "உஸ்மான் கவாஜா எனது நண்பர்தான். ஆனால், நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்க்கை மற்றும் நற்பெயருடன் இவ்வளவு அலட்சியமாக விளையாட மாட்டார்கள். அவரது இந்தச் செயல் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டையும், பலரது வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது. மைதானத்திற்குள் சாண்ட்பேப்பர் கொண்டு செல்லப்பட்டது எங்களுக்குத் தெரியும் என்று அவர் கூறினால், அது 100 சதவீதம் தவறு" எனப் பதிலளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்துத் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என ஆஸ்திரேலிய அணியின் தற்போதைய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் கூறியிருப்பதை, முன்னாள் இங்கிலாந்து கேப்டன் நாசர் ஹுசைன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதுகுறித்து 'ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ்' ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், கம்மின்ஸின் இந்த விளக்கம் குறித்து பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்துப் பேசிய அவர், "பந்தை சேதப்படுத்துவது குறித்து உங்களுக்குத் தெரியுமா? என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, 'தெரியாது' என கம்மின்ஸ் பதிலளித்துள்ளார். அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலோ அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட ஷெஷனிலோ மைதானத்திற்குள் சாண்ட்பேப்பர் கொண்டு செல்லப்பட்டது தனக்குத் தெரியுமா, தெரியாதா என வார்த்தை ஜாலங்களுக்குப் பின்னால் அவரால் ஒளிந்துகொள்ள முடியும். ஆனால், அவர் நேரடியாகவே 'தெரியாது' என்று சொல்லிவிட்டார்.
Nasser Hussain reacts to Cameron Bancroft's 'sandpapergate' statement 🗣️ https://t.co/RDpNiZOQox— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) November 18, 2026
'தி வெஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன்' இதழில் பான்கிராஃப்ட் எழுதிய கட்டுரையைப் படித்தால், அணி கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களால் கடும் அதிருப்தியடைந்த ஊடக மேலாளரே கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறியதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஊடக மேலாளருக்கே என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்திருக்கும்போது, பந்துவீச்சாளர்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்குமா? கிரிக்கெட் பந்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது பந்துவீச்சாளர்களுக்குத் தெரியாமல் இருப்பது வரலாற்றிலேயே இதுதான் முதல் முறையாக இருக்கும்" என்று விமர்சித்துள்ளார்.
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முன்னணி வீரர்களின் கருத்துகளால், எட்டு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த விவகாரம் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் மீண்டும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இச்சர்ச்சை குறித்து சுயாதீன விவாத மேடை அமைக்கப்படும் என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.