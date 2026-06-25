டிஜி20 2026: நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றி
அபாரமாக பந்து வீசி நான்கு விக்கெட்கள் கைப்பற்றிய நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணியின் ரக்ஷன் ரியடி ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : June 25, 2026 at 10:22 AM IST
ஹைதராபாத்: தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடரில் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்ஹியது.
ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் நடத்தும் முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) தெலங்கானா டி20 பிரீமியர் லீக் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்ற 7வது லீம் போட்டியில் கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ், அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணிகள் மோதின.
டாஸ் வென்ற நல்கொண்டா அணி முதலில் ஃபீல்டிங் தேர்வு செய்தது. தொடக்கத்தில் கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் வீரர் தன்மய் அகர்வால் அதிரடியாக ஆடினார். அவர் 26 பந்துகளில் 46 ரனக்ள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள், மற்றும் 4 சிக்சர்கள் அடங்கும். அதனைத்தொடர்ந்து அதிகபட்சமாக சுபம் சர்மா (20), ஹரீஷ் தாகூர் (21), ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினர்.
நல்கொண்டா அணி சார்பில் ரக்ஷன் ரியடி அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார். இறுதியில், கரீம்நகர் டைமண்ட்ஸ் 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்களையும் இழந்து 130 ரன்கள் எடுத்தனர். பின்னர் மழை காரணமாக நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணிக்கு 17 ஓவர்களில் 117 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் கௌரவ் ரெட்டி மற்றும் சூர்யதேவராயா இருவரும் அதிரடியாக ஆடினர். இருவரும் வந்த வேகத்தில் பவுண்டரி, சிக்சர் அடித்த நிலையில், ஹரிஷ் பந்துவீச்சில் 11 ரன்களுக்கு சூர்யதேவராயா போல்டானார். அதனைத்தொடர்ந்து கௌரவ் ரெட்டி 4 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அதனைத்தொடர்ந்து வந்த ராகுல் புத்தி 13 பந்துகளுக்கு 5 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார்.
இதன்பின்னர் நிதேஷ் ரெட்டி, திவேஷ் சிங் ஜோடி அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். 9வது ஓவரில் சதீஷ் குமார் பந்துவீச்சில் திவேஷ் சிங் 3 பவுண்டரிகள் விளாசினார். அபாரமாக விளையாடிய நிதேஷ் அரைசதம் அடித்த நிலையில், 52 ரன்களுக்கு ஆஷீஷ் ஸ்ரீவட்சவ் பந்துவீச்சில் அவுட்டானார். மறுபக்கம் திவேஷ் சிங் 36 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், அனுராக் நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணி 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 121 ரன்கள் எடுத்து, 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. நல்கொண்டா நைட்ஸ் அணியின் ரக்ஷன் ரியடி ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.