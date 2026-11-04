'எனது பெயரை கெடுப்பதே எனது அம்மாவின் விருப்பம்' - கண்ணகி நகர் கார்த்திகா வேதனை
தனது குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட பல விவகாரங்கள் உள்ளதால் அதனை தற்போது பொதுவெளியில் சொல்ல முடியவில்லை என கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா தெரிவித்தார்.
Published : November 4, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: எனது பெயரை கெடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு எனது தயார் செல்பட்டு வருவதால், விளையாட்டில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என கபடி வீராங்கனை கண்ணகி நகர் கார்த்திகா வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
சென்னை துரைப்பாக்கத்தை அடுத்த செம்மஞ்சேரி கண்ணகி நகர் பகுதியில் உள்ள கபடி விளையாட்டு அரங்கில் கார்த்திகா இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "நான் எனது தந்தை, பாட்டி மற்றும் தங்கையுடன் வசித்து வருகிறேன். மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். எனது தாயுடன் நான் இல்லை. எனது தாய் எங்களிடம் இருந்து பிரிந்து சென்று 6 ஆண்டுகள் ஆகிறது. என் அம்மாவே என்னை பற்றி தவறாக பேசி வருகிறார். என்னுடைய விளையாட்டை தவறாக சொல்லி வருகின்றார்
நான் சிலருக்கு பணம் கொடுத்தாக என்னுடைய அம்மா சொல்கிறார்கள். நான் தான் பணம் கொடுத்தேன். அது ஆவணமாக உள்ளது. கபடி விளையாட்டு வீரர்கள் பயனடைய வேண்டும் என்ற அக்கறையில், கபடியை வளர்க்க உதவும் சிலருக்கு நான் பணம் கொடுத்தேன். ஆனால் அது குறித்து தவறான கருத்தை எனது அம்மா பரப்பி வருகிறார். என்னுடைய வளர்ச்சி பிடிக்காமல் எனது அம்மா சிலரின் தூண்டுதலால் எனக்கு எதிரான கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.
நான் விளையாட போவதற்கு விமான நிலையம் வராத என்னுடைய அம்மா, நான் போட்டியை முடித்துக் கொண்டு வரும்போது ஏன் வருகிறார்? என் பெயரை கெடுப்பதற்காகவே அவர் தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறார். எனக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள் மீது அபாண்டமாக பழி போடுகிறார். சில வழக்குகள் காரணமாக அம்மாவுக்கும், எனக்கும் இடையே பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. சட்டப்படி அதனை நாங்கள் சந்தித்து வருகிறோம். நீதிமன்றத்திற்கு சென்று வருகிறோம். சட்டப்படி தான் நடக்கிறோம்.
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எனது குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட பல விவகாரங்கள் உள்ளதால் அதனை தற்போது பொது வெளியில் சொல்ல முடியவில்லை. அரசு எனக்கு கொடுத்த பணத்தை, ஏற்கனவே எனக்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு ஒரு நன்றி கடனாக கொடுத்தேன். அது ஆவணமாக உள்ளது. நான் கொடுத்த தொகை, பணம் என்பது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பணமும் இல்லை. இந்த பிரச்சனையால் எனக்கு நிறைய தொந்தரவு ஏற்படுகிறது. பொறாமையால் என்னை முடக்க பார்க்கிறார்கள். அரசு உதவி செய்தால் நன்றாக இருக்கும். தொடர்ச்சியாக என் அம்மா என்னைப் பற்றி பேசுவதால், என்னால் விளையாட்டில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.