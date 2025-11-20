100-வது டெஸ்டில் சதம் விளாசிய முஷ்ஃபிக்கூர்; ஜாம்பவான்கள் பட்டியலில் இடம்!
அயர்லாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் வங்கதேச அணி 476 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
Published : November 20, 2025 at 4:08 PM IST
ஹைதராபாத்: டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தனது 100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் விளாசிய 11-வது வீரர் என்ற பெருமையை வங்கதேசத்தின் முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹிம் பெற்றுள்ளார்.
அயர்லாந்து அணி தற்சமயம் வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேச அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்தை வீழ்த்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நேற்றைய தினம் டாக்காவில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணியானது முதல் இன்னிங்ஸில் முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹீம் மற்றும் லிட்டன் தாஸ் ஆகியோரது சதத்தின் மூலமாக 476 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இதில் அதிகபட்சமாக லிட்டன் தாஸ் 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 128 ரன்களையும், முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹிம் 5 பவுண்டரிகளுடன் 106 ரன்களையும் சேர்த்தனர். அயர்லாந்து தரப்பில் ஆண்டி மெக்பிரைன் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து அயர்லாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கி விளையாடி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் சதம் விளாசிதன் மூலம் வங்கதேச வீரர் முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹீம் சிறப்பு சாதனையைப் படைத்துள்ளார். அந்த வகையில் இது அவருடைய 100-வது சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டியாகும். இதன் மூலம் வங்கதேச அணிக்காக 100 சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார்.
அதே சமயம், இந்த ஆட்டத்தில் அவர் சதம் அடித்ததன் மூலம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தனது 100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் விளாசிய 11-வது வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் ஜாவேத் மியாண்தத், ரிக்கி பாண்டிங், கிரேம் ஸ்மித், ஹாஷிம் அம்லா, ஜோ ரூட் மற்றும் டேவிட் வார்னர் உள்ளிட்ட ஜாம்பவான்கள் இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் சதம்
- 104 - காலின் கவுட்ரி (இங்கிலாந்து) vs ஆஸ்திரேலியா, எட்ஜ்பாஸ்டன், 1968
- 145 - ஜாவேத் மியாண்தத் (பாகிஸ்தான்) vs இந்தியா, லாகூர், 1989
- 149 - கோர்டன் கிரீனிட்ஜ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) vs இங்கிலாந்து, செயிண்ட் ஜான்ஸ், 1990
- 105 - அலெக் ஸ்டீவர்ட் (இங்கிலாந்து) vs வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஓல்ட் டிராஃபோர்ட், 2000
- 184 - இன்சமாம்-உல்-ஹக் (பாகிஸ்தான்) எதிராக இந்தியா, பெங்களூரு, 2005
- 120 & 143* - ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா) vs தென்னாப்பிரிக்கா, சிட்னி, 2006
- 131 - கிரேம் ஸ்மித் (தென்னாப்பிரிக்கா) vs இங்கிலாந்து, தி ஓவல், 2012
- 134 - ஹாஷிம் ஆம்லா (தென்னாப்பிரிக்கா) vs இலங்கை, ஜோகன்னஸ்பர்க், 2017
- 218 - ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) vs இந்தியா, சென்னை, 2021
- 200 - டேவிட் வார்னர் (ஆஸ்திரேலியா) vs தென்னாப்பிரிக்கா, மெல்போர்ன், 2022
- 106 - முஷ்பிகுர் ரஹீம் (வங்கதேசம்) எதிராக அயர்லாந்து, மிர்பூர், 2025
வங்கதேசம்: மஹ்முதுல் ஹசன் ஜாய், ஷத்மான் இஸ்லாம், மொமினுல் ஹக், நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ (கேப்டன்), முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹீம், லிட்டன் தாஸ், மெஹிதி ஹசன் மிராஸ், தைஜுல் இஸ்லாம், எபடோட் ஹொசைன், ஹசன் முராத், கலீத் அகமது
அயர்லாந்து: ஆண்ட்ரூ பால்பிர்னி(கேப்டன்), பால் ஸ்டிர்லிங், கேட் கார்மைக்கேல், ஹாரி டெக்டர், கர்டிஸ் கேம்பர், லோர்கன் டக்கர், ஆண்டி மெக்பிரைன், ஸ்டீபன் டோஹேனி, ஜோர்டான் நீல், மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ், கேவின் ஹோய்