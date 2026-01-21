WPL 2025: கமலினி விலகல்; மாற்று வீராங்கனையை ஒப்பந்த செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ்
கமலினிக்கு மாற்று வீராங்கனையாக வைஷ்ணவி சர்மாவை ரூ.30 லட்சத்திற்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
Published : January 21, 2026 at 1:52 PM IST
ஹைதராபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம் பெற்றிருந்த தமிழக வீராங்கனை ஜி கமலினி காயம் காரணமாக நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 4-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. மொத்தம் 5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில், அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்திருக்கும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு முதல் அணியாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
அதே சமயம் மீதமுள்ள அணிகள் தலா 2 வெற்றிகளை பதிவு செய்து 4 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. இதனால் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு எந்தெந்த அணிகள் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மகளிர் அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.
G. Kamalini will miss the remainder of the #TATAWPL 2026 season due to injury.— Mumbai Indians (@mipaltan) January 20, 2026
Wishing Kamalini a very speedy recovery! 💙 pic.twitter.com/FklgsDPkl0
அந்த வகையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம் பெற்றிருந்த தமிழக வீராங்கனை ஜி கமலினி காயம் காரணமாக, நடப்பு மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு சீசனில் 5 போட்டிகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தொடக்க வீராங்கனையாக கமலினி விளையாடி இருந்தார்.
இருப்பினும் அவர் தனது பேட்டிங்கில் பெரிதளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறி வந்த நிலையில், தற்போது காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரான வைஷ்ணவி சர்மாவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ.30 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதனை அந்த அணி நிர்வாகம் உறுதி செய்துள்ளது.
இருப்பினும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற சூழ்நிலையில் கமலினி தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது அந்த அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்படுகிறது.
முன்னதாக ஜி கமலினி மற்றும் வைஷ்ணவி சர்மா ஆகியோர் இருவரும் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரின் மூலம் இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகி இருந்தனர். மேற்கொண்டு இவர்கள் இருவரும் எதிர்வரும் ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Paltan, let's give a super loud welcome to the newest member of our family! 💙— Mumbai Indians (@mipaltan) January 20, 2026
Vaishnavi Sharma will replace the injured Kamalini for the remainder of the #TATAWPL 2026 season. pic.twitter.com/s9kC77rWkJ
மும்பை இந்தியன்ஸ் மகளிர் அணி: ஹீலி மேத்யூஸ், சஜீவன் சஜனா, நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ரஹிலா பிர்தௌஸ், நிகோலா கேரி, அமன்ஜோத் கவுர், வைஷ்ணவி ஷர்மா, பூனம் கெம்னார், சமஸ்கிருதி குப்தா, ஷப்னிம் இஸ்மாயில் அமெலியா கெர், நல்ல கிராந்தி ரெட்டி, திரிவேணி வசிஸ்தா, மில்லி இல்லிங்வொர்த், சைகா இஷாக்