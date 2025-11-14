Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

சூடுபிடிக்கத் தொடங்கும் ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலம்! ஷர்துல், ரதர்ஃபோர்ட்டை ஒப்பந்த செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ்!

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடமிருந்து ஷர்துல் தாக்கூரையும், குஜராத் டைட்டன்ஸிடமிருந்து ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி டிரேடிங் செய்ததை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

ஷர்துல் தாக்கூர்
ஷர்துல் தாக்கூர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாகவே ஷர்துல் தாக்கூர் மற்றும் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ஆகியோரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

இந்தியாவின் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19-வது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில் ஐபிஎல் அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களைத் தக்கவைக்கும், எந்தெந்த வீரர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

சமீபத்திய ஊடக அறிக்கைகளின் படி, ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் எதிவரும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நடத்தபடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள் பட்டியலை சமர்பிக்கும் படி பிசிசிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் இந்த மினி ஏலம் எங்கு நடைபெறும் என்பது குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அறிவிப்பு

இதன் காரணமாக தற்சமயம் ஐபிஎல் அணிகள் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்காக முழு வீச்சில் தயாராகி வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏலத்திற்கு முன்னதாகவே ஷர்துல் தாக்கூர் மற்றும் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ஆகியோரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. நேற்றைய தினம், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடமிருந்து ஷர்துல் தாக்கூரையும், குஜராத் டைட்டன்ஸிடமிருந்து ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி டிரேடிங் செய்ததை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

இதில் ஷர்துல் தாக்கூரை அவரது அடிப்படை ஏலத்தொகையான ரூ.2 கோடிக்கும், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டை ரூ.2.6 கோடிக்கும் மும்பை அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. ஷர்துல் தாக்கூர் குறித்து பேசினால், கடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் எந்த அணியும் அவரை ஏலம் எடுக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை. அதன்பின் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் மாற்று வீரராக அணிக்குள் நுழைந்த அவர், மொத்தமாக 10 போட்டிகளில் விளையாடி, 13 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

மறுபக்கம் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்டை பொறுத்தவரையில், கடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக ரூ.2.6 கோடிக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டிருந்தார். மேற்கொண்டு அந்த சீசனில் 13 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 32.33 என்ற சராசரியில் 291 ரன்களை எடுத்திருந்தார். இதனையடுத்து தற்சமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அவர் கடந்த ஐபிஎல் தொடரின் ஏலத்தொகைக்கே டிரேடிங் செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுருக்கு சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு!
  2. நடப்பு சாம்பியனை தொடரும் சோகம் - ஹோம் போட்டிகளை வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றும் ஆர்சிபி!

சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன்?

அதேசமயம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சஞ்சு சாம்சனை ஒப்பந்தம் செய்ய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. ஆனால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ரவீந்திர ஜடேஜா, டெவால்ட் பிரெவிஸ் ஆகியோரை கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

SHARDUL THAKUR SHERFANE RUTHERFORD
SHERFANE RUTHERFORD MI TRADE
SHARDUL THAKUR TRADE PRICE
மும்பை இந்தியன்ஸ்
IPL MINI AUCTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.