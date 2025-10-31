கேகேஆர் அணிக்கு செல்கிறார் ரோஹித் சர்மா? வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ்!
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் ஒருவரான ரோஹித் சர்மா, மும்பை இந்திய அணியை வழிநடத்தியது மட்டுமில்லாமல் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் நட்சத்திர பேட்டர் ரோஹித் சர்மா, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்குச் செல்கிறார் என்ற வதந்திகளுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
இந்தியாவின் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் ஐபிஎல் அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களைத் தக்கவைக்கும், யார் எந்த அணியில் விளையாடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
Top of the world and well deserved. Congratulations, Rohit 👏💙 pic.twitter.com/rKAxveOtJe— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 29, 2025
கேகேஆர் அணிக்கு செல்லும் ரோஹித் சர்மா?
அந்தவகையில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர பேட்டர் ரோஹித் சர்மாவின் எதிர்காலம் குறித்த விவாதங்களும் தொடங்கியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அவர் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸில் இருந்து விலகி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடுவார் என்ற செய்தி இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது. ஏனெனில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மும்பை இந்தியன்ஸின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோஹித் நீக்கப்பட்டதிலிருந்து, அவர் மும்பையை விட்டு வெளியேறி வேறு அணிக்காக விளையாடுவார் என்ற வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.
இருப்பினும் அவர் கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் மும்பை அணியை விட்டு விலகாத நிலையில், கேகேஆர் அணியின் சமீபத்தில் சமூக வலைதளப் பதிவு ரசிகர்களை குழப்பத்தி ஆழ்த்தியது. ஏனெனில் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் ரோஹித் சர்மா அபாரமாக செயல்பட்டதுடன், ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையிலும் முதலிடம் பிடித்து அசத்தி இருந்தார். இதன் காரணமாக பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வந்தன. அதன் ஒருபகுதியாக கேகேஆர் அணியும் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தது.
CONFIRM World No.1 Men's ODI Batter 💪💙— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 29, 2025
இதனையடுத்து கேகேஆரின் பதிவு குறித்து இணையவாசி ஒருவர், 'ரோஹித் சர்மா கேகேஆர்-க்கு வருகிறாரா?' என்ற கேள்வியைப் எழுப்பினார். இந்தக் கருத்துக்கு பதிலளித்த கேகேஆர், 'நிச்சயமாக, அவர் உலகின் நம்பர் 1 ஒருநாள் பேட்ஸ்மேன்' என்று பதிலளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து, ரோஹித் மும்பையை விட்டு வெளியேறுவார் என்ற வதந்திகள் பரவத் தொடங்கியதுடன், இந்த முறை ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஏலத்தைக் காண்போம் என்றும் சிலர் கருத்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ்
இந்த செய்தி வைரலான நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒரு பதிவைப் பகிர்ந்து அனைத்து வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸின் பதிவில் "நாளை சூரியன் மீண்டும் உதிக்கும், அது நிச்சயம். ஆனால் (கே)இரவு உதிப்பது கடினம் மட்டுமல்ல, ஒருபோதும் சாத்தியமற்றது" என்று பதிவு செய்திருந்தது. அதில் 'கே'என்ற எழுத்தை மட்டும் மும்பை நிர்வாகம் தனியாக தெரியும் படி எடுத்துக்காட்டியிருந்தது. இதன் மூலம், ரோஹித் கேகேஆருக்குச் செல்கிறார் என்ற வதந்திக்கு மும்பை நிர்வாகம் மறைமுகமாக மறுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! 💙 pic.twitter.com/E5yH3abB4g— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2025
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் ஒருவரான ரோஹித் சர்மா, மும்பை இந்திய அணியை வழிநடத்தியது மட்டுமில்லாமல் 2013, 2015, 2017, 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்து அசத்தியுள்ளார். மேலும் அவர் இதுவரை 272 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 2 சதங்கள், 47 அரைசதங்களுடன் 7049 ரன்களைக் குவித்தும் அசத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.