13 ஆண்டுகால தோல்விக்கு மும்பை முற்றுப்புள்ளி; ஐபிஎல் தொடரை அமர்க்களமாக தொடங்கிய 'ஹிட்மேன்' ரோஹித் சர்மா

கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 38 பந்துகளில் 78 ரன்கள் எடுத்த ரோஹித் சர்மா பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.

Published : March 30, 2026 at 12:27 PM IST

ஹைதராபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2012-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு சீசனின் முதல் போட்டியை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், தொடரை வெற்றிக் கணக்குடன் தொடங்கவில்லை என்ற தமது 13 ஆண்டு கால குறை்க்கு அந்த அணி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரை அமர்க்களமாக தொடங்கியுள்ளது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி. கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான முதல் லீக் போட்டியில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 220 என்ற இமாலய இலக்கை சேஸ் செய்து பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது.

  • ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை சேஸ் செய்த அணி வரிசையில் மும்பை அணி 5வது இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக 262 சேஸ் செய்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் முதலிடத்தில் உள்ளது.
  • மும்பை அணி நேற்றைய வெற்றியின் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக வெற்றிகளை பெற்று அரிதான சாதனையை படைத்துள்ளது. கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக 36 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது. இந்த வரிசையில் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக சென்னை அணி 35 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது.
  • அதேபோல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 6 முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை சேஸ் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த சாதனை பட்டியலில் பஞ்சாப் அணி 200க்கும் அதிகமான ரன்களை 8 முறை சேஸ் செய்து முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

இமாலய இலக்கை விரட்டிய மும்பை அணி தொடக்கத்தில் 2 ஓவர்களுக்கு 15 ரன்கள் தான் எடுத்தனர். பின்னர் தொடக்க ஜோடி ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் அடித்து ரன் கணக்கை ஜெட் வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

ரிக்கெல்டன் தன்பங்கிற்கு 43 பந்துகளில் 81 ரன்கள் எடுத்தார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் 4வது அரைசதத்தை பதிவு செய்து, இதுவரை 15 போட்டிகளில் 469 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். முதலில் சற்று அடக்கி வாசித்த 'ஹிட்மேன்' ரோஹித் சர்மா பின்னர் சரவெடி ஆட்டத்தை கையில் எடுத்தார். கொல்கத்தா அணி பவுலர்கள் அரோரா, முசராபானி, வருண் சக்கரவர்த்தி உள்ளிடோர் பந்துகளை நாலா பக்கமும் சிதறடித்தார். சதத்தை நெருங்கிய ரோஹித் சர்மா 38 பந்துகளில் 78 ரன்கள் எடுத்து அரோரா பந்தில் அவுட்டானார்.

ரோஹித் சர்மா படைத்த சாதனைகள்

  • 23 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து ஐபிஎல் வரலாற்றில் தனது அதிவேக அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.
  • மேலும் ரோஹித் சர்மா ஐபிஎல் வரலாற்றில் 50வது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். விராட் கோலி, டேவிட் வார்னர், சிகர் தவான் ஆகியோருக்கு பிறகு இந்த சாதனை படைக்கும் 4வது வீரராகும்.
  • இப்போட்டியில் 38 பந்துகளில் 78 ரன்கள் எடுத்த ஹிட்மேன், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் (1161) எடுத்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார். இந்த வரிசையில் 1093 ரன்கள் எடுத்து வார்னர் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார்.
  • அதேபோல் ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை ரோஹித் முறியடித்துள்ளார். கோலி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 1159 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
  • நேற்று 6 சிக்சர் அடித்து வாண வேடிக்கை காட்டிய ரோஹித் டி20 போட்டிகளில் இதுவரை 550 சிக்சர்களை விளாசினார்.

