2026 பெண்கள் ஐபிஎல் தொடர் அட்டவணை வெளியீடு: முதல் போட்டியில் மும்பை, பெங்களூரு பலப்பரீட்சை

வரும் 2026 பெண்கள் ஐபிஎல் தொடர் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

2025 ஐபிஎல் தொடரை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ்
2025 ஐபிஎல் தொடரை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு பெண்கள் ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வரும் 2026 பெண்கள் ஐபிஎல் சீசனுக்கான அட்டவணையை அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 27 ஆம் தேதி பெண்கள் ஐபிஎல் தலைவர் ஜயேஷ் ஜார்ஜ், ஐபிஎல் தொடக்கம் மற்றும் முடிவடையும் தேதியை அறிவித்தார்.

இந்நிலையில் இன்று முழு சீசனுக்கான அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி வரும் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் பெண்கள் ஐபிஎல் தொடர் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. 28 நாட்களில் 22 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இந்த ஐபிஎல் தொடரின் முதல்கட்ட போட்டிகள் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் 17 ஆம் தேதி வரையும், இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் ஜனவரி 19 ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி வரையும் நடைபெறுகின்றன. இறுதிப்போட்டி பரோடா மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.

மொத்தம் 20 லீக் போட்டிகள் நடைபெறும் நிலையில், பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி எலிமினேட்டரும், இறுதிப்போட்டி 5ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது. வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான ஏலம் சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஏலத்தில் 277 வீராங்கனைகள் பங்கேற்ற நிலையில், அதில் 194 இந்திய வீராங்கனைகளும், 83 வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளும் அடங்குவர். அந்த ஏலத்தில் 23 வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள் உட்பட 67 வீராங்கனைகள் வாங்கப்பட்டனர். இதுவரை நடைபெற்ற 3 ஐபிஎல் தொடர்களில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2 முறையும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றது.

பெண்கள் ஐபிஎல் 2026 முழு அட்டவணை

நவி மும்பையில் நடைபெறும் போட்டிகள்

  • ஜனவரி 9 - மும்பை இந்தியன்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
  • ஜனவரி 10 - உபி வாரியர்ஸ் - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
  • ஜனவரி 10 - மும்பை இந்தியன்ஸ் - டெல்லி கேபிடல்ஸ்
  • ஜனவரி 11 - டெல்லி கேபிடல்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ்
  • ஜனவரி 12 - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - உபி வாரியர்ஸ்
  • ஜனவரி 13 - மும்பை இந்தியன்ஸ் - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
  • ஜனவரி 14 - உபி வாரியர்ஸ் - டெல்லி கேபிடல்ஸ்
  • ஜனவரி 15 - மும்பை இந்தியன்ஸ் - உபி வாரியர்ஸ்
  • ஜனவரி 16 - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்
  • ஜனவரி 17 - உபி வாரியர்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ்
  • ஜனவரி 17 - டெல்லி கேபிடல்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
வதோதராவில் நடைபெறும் போட்டிகள்

  • ஜனவரி 19 - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
  • ஜனவரி 20 - டெல்லி கேபிடல்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ்
  • ஜனவரி 22 - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - உபி வாரியர்ஸ்
  • ஜனவரி 24 - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - டெல்லி கேபிடல்ஸ்
  • ஜனவரி 26 - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - மும்பை இந்தியன்ஸ்
  • ஜனவரி 27 - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - டெல்லி கேபிடல்ஸ்
  • ஜனவரி 29 - உபி வாரியர்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
  • ஜனவரி 30 - குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ்
  • பிப்ரவரி 1 - டெல்லி கேபிடல்ஸ் - உபி வாரியர்ஸ்

பெண்கள் ஐபிஎல் 2026 நாக் அவுட் போட்டிகள்

  • பிப்ரவரி 3 - எலிமினேட்டர்
  • பிப்ரவரி 5 - இறுதிப்போட்டி

