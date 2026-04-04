பலம் வாய்ந்த மும்பையுடன் மோதும் டெல்லி கேபிடல்ஸ்: வெற்றி யாருக்கு?

டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இரு அணிகளுக்கு இடையே கடைசியாக நடைபெற்ற 13 போட்டிகளில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் 7இல் வெற்றி பெற்றுள்ளது

மும்பை இந்தியன்ஸ்
மும்பை இந்தியன்ஸ்
Published : April 4, 2026 at 1:05 PM IST

டெல்லி: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று மாலை டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் சீசனின் 8வது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் - டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இரு அணிகளும் இந்த சீசனை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளதால் இன்று அதே உத்வேகத்துடன் களமிறங்குகின்றன.

மும்பை இந்தியன்ஸ்

இரு அணிகளின் கட்டமைப்பை பொறுத்தவரை மும்பை டெல்லியை விட வலுவானதாக காட்சியளிக்கிறது. மும்பை தொடக்க ஜோடி ரிக்கெல்டன், ரோகித் சர்மா நல்ல ஃபார்மில் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலம். ஆரம்பகட்ட ஓவர்களில் இந்த ஜோடி அதிக ரன்களை சேர்த்தால் அணி இமாலய ஸ்கோரை எட்ட வழிவகுக்கும். பின்னர் மிடில் ஆர்டரில் வரும் சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, பாண்டியா, நமன் திர், ஆகியோர் ரன் வேட்டையை தொடரும் பட்சத்தில் டெல்லி அணிக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமையும்.

மும்பை அணி பவுலர்களை பொறுத்தவரை பும்ரா எப்போதும் போல கடைசி கட்ட ஓவர்களில் எதிரணியின் ரன் கணக்கை கட்டுப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஷர்துல் தாகூர் கடந்த போட்டியில் முக்கிய நேரத்தில் விக்கெட்கள் வீழ்த்தி வெற்றிக்கு உதவினார். அவரது ஸ்லோ பால் (knuckle ball) எதிரணிக்கு சவாலாக அமையும். ஆல் ரவுண்டர் மிட்செல் சான்ட்னர் அணியில் இணைந்துள்ளது கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது.

டெல்லி கேபிடல்ஸ்

டெல்லி அணியின் கே.எல்.ராகுல் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணிக்கு 3க்கும் மேற்பட்ட சதங்களை அடித்துள்ளார். இன்றும் இவரது அதிரடி தொடரும் பட்சத்தில் பெரிய ஸ்கோரை எட்டலாம். முதல் ஐபிஎல் தொடரில் களமிறங்கியுள்ள நிசங்கா, நிதிஷ் ராணா ஆகியோர் முதல் 10 ஓவர்களில் அடித்து ஆடினால் மும்பை பவுலர்களுக்கு சவாலாக அமையும். கடந்த போட்டியில் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த சமீர் ரிஸ்வி, ஸ்டப்ஸ், பின்வரிசையில் நல்ல ஃபார்மில் உள்ள மில்லர் ரன் வேட்டை நடத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நட்சத்திர பவுலர் ஸ்டார்க் காயம் காரணமாக அணியில் இல்லாத நிலையில், நடராஜன் தொடரை வெற்றிகரமாக தொடங்கியுள்ளது அணிக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ் மும்பை ரன் கணக்கை கட்டுப்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரு அணிகளும் இதுவரை

இரு அணிகளும் ஐபிஎல் தொடர்களில் 37 முறை மோதியுள்ளது. இதில் மும்பை 21 போட்டிகளிலும், டெல்லி 16 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளது. ஆனால் டெல்லியில் இரு அணிகளுக்கு இடையே கடைசியாக நடைபெற்ற 13 போட்டிகளில் 7இல் வென்றுள்ளது. டெல்லியில் இன்று சிறிய அளவில் மழை வர வாய்ப்புள்ளது. அப்போதும் சிறிய மைதானம் என்பதால் ரசிகர்களுக்கு ரன் விருந்தாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: 11 பந்துகளில் ஆட்டத்தை புரட்டிப் போட்ட பிரியான்ஷ் ஆர்யா - சிஎஸ்கேவை பந்தாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ்

மும்பை இந்தியன்ஸ் உத்தேச அணி

ரியான் ரிக்கெல்டன், ரோகித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), நமன் திர், ரூதர்ஃபோர்டு, கசன்ஃபர், ஷர்துல் தாகூர், மார்கண்டே, போல்ட், பும்ரா

டெல்லி கேபிடல்ஸ் உத்தேச அணி

கே.எல்.ராகுல், நிசங்கா, நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, ஸ்டப்ஸ், டெவிட் மில்லர், அக்சர் படேல் (கேப்டன்), விப்ராஜ் நிகம், லுங்கி நிகிடி, குல்தீப் யாதவ், நடராஜன், முகேஷ் குமார்

