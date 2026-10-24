ஐபிஎல் 2027 | மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக கீரோன் பொல்லார்ட் நியமனம்!
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வென்ற ஐந்து ஐபிஎல் கோப்பைகளிலும் வீரராக முக்கியப் பங்காற்றி சாதனை படைத்த வெஸ்ட் இண்டீஸின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கீரோன் பொல்லார்ட், தற்போது அந்த அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 1:26 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக வெஸ்ட் இண்டீஸின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் கீரோன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 20ஆவது சீசன் குறித்த அறிவிப்புகள் தினம் தினம் வெளியாகி, ரசிகர்களைப் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு வீரர்களுக்கான மெகா ஏலமும் நடைபெறவுள்ளதால், எந்தெந்த வீரர்கள் எந்தெந்த அணிகளுக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, ஐபிஎல் தொடரில் 5 கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் அடுத்த சீசனுக்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மஹேலா ஜெயவர்தனே தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். இதனால் அந்த அணி புதிய பயிற்சியாளரைத் தேடும் முயற்சியில் இறங்கியது.
இந்நிலையில் தான், எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக வெஸ்ட் இண்டீஸைச் சேர்ந்த நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் கீரோன் பொல்லார்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த கீரோன் பொல்லார்ட், தற்போது அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பதவி உயர்வைப் பெற்றுள்ளார்.
Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more - https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடனான தனது பிணைப்பை அவர் மேலும் நீட்டித்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, ஒரு வீரராக 13 ஆண்டுகள் நீடித்த தனது ஐபிஎல் பயணத்தில் மும்பை அணிக்காக 189 போட்டிகளில் விளையாடி 3,412 ரன்கள் குவித்துள்ளார். மேலும் 69 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். மும்பை அணி வென்ற 5 ஐபிஎல் கோப்பைகளிலும் இவர் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் மும்பை அணியின் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்துப் பேசிய கீரோன் பொல்லார்ட், "மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்பதில் நான் பெருமையடைகிறேன். மும்பை இந்தியன்ஸ் எனது வாழ்க்கையிலும் கிரிக்கெட் பயணத்திலும் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கமாக இருந்துள்ளது. இந்த அணி, வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுடன் நான் பகிர்ந்துள்ள பிணைப்பு எனக்கு மிகவும் முக்கியமானது.
ஒரு வீரராகவும், பின்னர் பயிற்சியாளராகவும் இந்த பயணத்தை அனுபவித்தவன் என்ற முறையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் எதைக் குறிக்கிறது என்பதையும், இந்த நீல மற்றும் தங்க (Blue and Gold) நிற ஜெர்சியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் உள்ள பொறுப்பையும் நான் நன்கு அறிவேன். என் மீது நம்பிக்கை வைத்ததற்காகத் திருமதி நீதா அம்பானி, ஆகாஷ் அம்பானி மற்றும் முழு மும்பை இந்தியன்ஸ் குடும்பத்திற்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
LLORD's legacy from player to coach was built brick by brick! 🧱 https://t.co/HKwRt3HKdP— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
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கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆவது இடத்தைப் பிடித்து ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இந்நேரத்தில், கீரோன் பொல்லார்டின் பயிற்சியின் கீழ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மீண்டும் ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லுமா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.