மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025: இந்திய வீராங்கனைகளின் நீளும் சாதனை பட்டியல்!
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையின் ஒரே பதிப்பில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 10:21 AM IST
நவி மும்பையில் நடைபெற்ற இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் மகளிர் உலகக்கோப்பை கிர்க்கெட் தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வரலாற்று வெற்றியுடன், இப்போட்டியில் பல்வேறு சாதனகளும் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இப்பதிவில் பார்ப்போம்..,
ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனை
இந்தியாவின் துணை கேப்டனும், தொடக்க வீராங்கனையுமான ஸ்மிருதி மந்தனா சிறப்பு சாதனை படைத்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் 45 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பையின் ஒரே பதிப்பில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார். முன்னதாக 2017 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் 409 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஸ்மிருதி மந்தனா 434 ரன்களை எடுத்து முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
The moment all of India has been waiting for as ICC Chairman @JayShah hands India captain Harmanpreet Kaur the trophy 🏆#CWC25 pic.twitter.com/Y4V1Ub2Ofu— ICC (@ICC) November 2, 2025
மகளிர் உலகக் கோப்பையின் ஒரே சீசனில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீராங்கனை
- ஸ்மிருதி மந்தனா - 434 (2025)
- மிதாலி ராஜ் - 409 (2017)
- பூனம் ராவத் - 381 (2017)
- ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் - 359 (2017)
- ஸ்மிருதி மந்தனா – 327 (2022)
லாரா வால்வார்ட் சாதனை
இறுதிப் போட்டியில் சதம் விளாசி மிரட்டிய தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட், 52 ஆண்டுகால மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளார். இப்போட்டியில் அவர் 101 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக ரன்களைக் குவித்த இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். இந்த பட்டியலில் நியூசிலாந்தின் டெப்பி ஹாக்லி 1501 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், வோல்வார்ட் 1328 ரன்களைச் சேர்த்து இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
History made by South Africa's skipper on a valiant #CWC25 run 👏— ICC (@ICC) November 3, 2025
Laura Wolvaardt's 571 runs is the most ever in a single edition of the ICC Women's Cricket World Cup 📚
Watch her century in the Final 📲 https://t.co/bpXh7RuSv8 pic.twitter.com/vulrAQFQ0c
இதுதவிர. ஒரே உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகளில் (ஆடவர்/மகளிர்) சதம் அடித்த இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் லாரா வால்வார்ட் பெற்றார். முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவின் அலிசா ஹீலி மட்டுமே இந்த சாதனையைப் படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup 🇮🇳
Take. A. Bow 🙌#WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் அதிக ரன்கள்
- 1501 - டெப்பி ஹாக்லி (NZ-W)
- 1328 - லாரா வோல்வேர்ட் (SA-W)
- 1321 - மிதாலி ராஜ் (இந்தியா-வெஸ்ட்)
- 1299 - ஜேனட் பிரிட்டன் (ENG-W)
- 1231 - சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் (ENG-W)
வரலாறு படைத்த தீப்தி சர்மா
மகளிர் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்தியாவின் இரண்டாவது வீராங்கனையாக தீப்தி சர்மா மாறியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஜூலன் கோஸ்வாமி (43 விக்கெட்டுகள்) முதலிடத்தில் இருக்கும் நிலையில், தீப்தி சர்மா (32 விக்கெட்டுகள்) இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
Delivering #CWC25 glory for India 👏— ICC (@ICC) November 2, 2025
Deepti Sharma is Player of the Tournament 🏅
Her highlights from the final 📲 https://t.co/5TQCBknkai pic.twitter.com/pbb3tK3FBL
உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்திய வீராங்கனைகள்
- 43 - ஜூலன் கோஸ்வாமி
- 32 - தீப்தி சர்மா
- 31 - டயானா எடுல்ஜி
- 30 - நீது டேவிட்
- 30 - பூர்ணிமா ராவ்
சிக்ஸர் சாதனை
இந்தியாவின் பினிஷரும், விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனுமான ரிச்சா கோஷ், மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒரே பதிப்பில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் மொத்தமாக 12 சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸின் டியாண்டிரா டோட்டினின்(12 சிக்ஸர்கள்) சாதனையை ரிச்சா கோஷ் சமன் செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Good luck taking the trophy away from Jemimah Rodrigues and Smriti Mandhana 🫶#CWC25 Final highlights 📲 https://t.co/lZxtDWXFTv pic.twitter.com/JaRNOhGeZP— ICC (@ICC) November 3, 2025
மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒரு பதிப்பில் அதிக சிக்ஸர்கள்
- 12 - ரிச்சா கோஷ், இந்தியா - 2025
- 12 - டியாண்ட்ரா டோட்டின், வெஸ்ட் இண்டீஸ் - 2013
- 12 - லிசெல் லீ , தென்னாப்பிரிகா - 2017
- 11- ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், இந்தியா - 2017
- 10 - நதின் டி கிளார்க், தென்னாப்பிரிக்கா - 2025
உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் படைக்கப்பட்ட மேலும் சில சாதனைகள்...
- உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்டில் (ஆடவர்/மகளிர்) அரையிறுதி அல்லது இறுதிப் போட்டிகளில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற இளம் வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஷஃபாலி வர்மா (21 வயது 279 நாட்கள்) படைத்துள்ளார்.
- உலகக் கோப்பை (ஆடவர்/மகளிர்) நாக் அவுட் ஆட்டத்தில் அரைசதம் அடித்து ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற சாதனையை தீப்தி சர்மா படைத்துள்ளார்.
- 36 வயது 239 நாட்கள் வயதுடைய ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற மிக வயதான கேப்டன் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
- மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த அணி வெல்வது இதுவே முதல் முறை. ஆடவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்நிகழ்வு இரண்டு முறை நடந்துள்ளது: 1992 இல் பாகிஸ்தான் மற்றும் 2019 இல் இங்கிலாந்து.
- தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த லாரா வால்வார்ட், மகளிர் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் சதம் அடித்த முதல் கேப்டன் என்று வரலாறை படைத்துள்ளார். மேலும் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக 50+ ஸ்கோரை பதிவு செய்த வீராங்கனை என்ற மிதாலி ராஜின் சாதனையையும் முறியடித்துள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
மகளிர் உலகக் கோப்பையில் அதிக முறை 50+ ஸ்கோர்கள்
- 14 - லாரா வோல்வார்ட் (24 இன்னிங்ஸ்)
- 13 - மிதாலி ராஜ் (36 இன்னிங்ஸ்)
- 12 - டெபி ஹாக்லி (43 இன்னிங்ஸ்)
- 11 - சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் (28 இன்னிங்ஸ்)
ஒரு உலகக் கோப்பைப் பதிப்பில் அதிக 50 + ஸ்கோர்கள்
- 5 -டெபி ஹாக்லி, 1988
- 5 - எலிஸ் பெர்ரி, 2017
- 5 - லாரா வால்வர்ட், 2022
- 5 - லாரா வால்வார்ட், 2025