தோனியின் ஹெலிகாப்டர் ஸ்டைலில் சிக்சர் மழை: யார் இந்த முகுல் சௌத்ரி?

கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

முகுல் சௌத்ரி
முகுல் சௌத்ரி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 7:43 AM IST

கொல்கத்தா: ஒரே போட்டியில் தனது அதிரடி ஆட்டம் மூலம் கிரிக்கெட் உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார் முகுல் சௌத்ரி. கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தனி ஆளாக போராடி 27 பந்துகளில் 54 ரன்கள் (2 பவுண்டரி, 7 சிக்சர்) விளாசி லக்னோ அணிக்கு வெற்றி தேடி தந்துள்ளார். 182 என்ற வலுவான இலக்கை சேஸ் செய்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை.

தொடர்ச்சியாக விக்கெட் வீழ்ந்த நிலையில், ஆயுஷ் பதோனி மட்டும் நிலைத்து நின்று விளையாடி 54 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் மளமளவென விக்கெட்கள் சரிந்த நிலையில், கிட்டதட்ட கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வெற்றி உறுதியானது. லக்னோ அணி 128 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் இழந்த நிலையில், அணியை முகுல் சௌத்ரி சரிவில் இருந்து மீட்டார்.

மறுமுனையில் பவுலர் ஆவேஷ் கானை வைத்துகொண்டு முகுல் சௌத்ரி தனி ஆளாக சிக்சர் மழை பொழிந்தார். அவர் அடித்த ஹெலிகாப்டர் ஸ்டைல் சிக்சர்கள் தோனியை நினைவுப்படுத்தியது. கடைசி 4 ஓவர்களில் 54 ரன்கள் என்ற நிலையில், அதனையும் சாத்தியப்படுத்தி அணியை வெற்றி பெற வைத்தார்.

யார் இந்த முகுல் சௌத்ரி?

21 வயதான ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த முகுல் சௌத்ரி சதீஸ்கர் அணிக்கு எதிராக கடந்த ஜனவரி 2023ஆம் ஆண்டு தனது முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டியில் களமிறங்கினார். அப்போது 4 போட்டிகளில் 103 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் அதே வருடம் டி20 போட்டிகளில் விளையாட தொடங்கிய சௌத்ரி, ஜார்க்கண்ட் அணிக்கு எதிராக களமிறங்கினார். இதுவரை 7 முதல் தர டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 37.66 சராசரியுடன் 226 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

மேலும் கடந்த சையத் முஸ்தாக் அலி கோப்பை தொடரில் 198.95 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 173 ரன்கள் குவித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து ஐபிஎல் அணிகளால் அடையாளம் காணப்பட்டு, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் இந்த சீசனில் 2.6 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். கிரிக்கெட் உலகில் பேசுபொருளாகியுள்ள முகுல் சௌத்ரி, ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து வரும் போட்டிகளில் முக்கிய வீரராக இருப்பார் என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

