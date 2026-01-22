ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முஜீப் உர் ரஹ்மான்: டி20 தொடரை வென்று ஆப்கன் அசத்தல்
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது.
துபாய்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெடுகளை வீழ்த்திய மூன்றாவது பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையை முஜீப் உர் ரஹ்மான் படைத்துள்ளார்.
ஆஃப்கானிஸ்தான்-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 184 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக தார்விஷ் ரசூலி 68 ரன்களையும், செதிகுல்லா அடல் 53 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கேப்டன் பிராண்டன் கிங் 50 ரன்களையும், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 46 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் 150 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் முஜீப் உர் ரஹ்மான் ஹாட்ரிக் உள்பட 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த முஜீப் உர் ரஹ்மான் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் முஜீப் உர் ரஹ்மான், எவின் லூயிஸ், ஜான்சன் சார்லஸ் மற்றும் பிராண்டன் கிங் ஆகியோரது விக்கெட்டுகளை அடுத்தடுத்து வீழ்த்தியதன் மூலம் தனது ஹாட்ரிக்கை பதிவு செய்ததுடன் சாதனை பட்டியலிலும் இணைந்துள்ளார். அந்த வகையில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மூன்றாவது பவுலர் என்ற பெருமையை முஜீப் உர் ரஹ்மான் பெற்றுள்ளார்.
இதற்கு முன் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் ரஷித் கானும், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வங்கதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கரீம் ஜானத்தும் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருந்தனர். தற்சமயம் அவர்களுடைய வரிசையில் முஜீப் உர் ரஹ்மானும் இணைந்துள்ளார்.
இதனையடுத்து ஆஃப்கானிஸ்தான் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 3-0 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் செய்யும் என்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.