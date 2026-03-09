கம்பீரின் சிரிப்பைப் புகழ்ந்த தோனி - இணையத்தில் வைரலாகும் பதிவு
டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்து வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
Published : March 9, 2026 at 3:59 PM IST
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்று சாதித்தது.
மேலும் இப்போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதே சமயம் இந்திய அணி உலக கோப்பையை வெல்வதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியும் இந்திய அணிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், அகமதாபாத்தில் ஒரு புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அணிக்கும், உலகெங்கிலும் உள்ள இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள். நீங்கள் அனைவரும் விளையாடுவதைப் பார்ப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்று பதிவு செய்துள்ளார்.
மேலும் அவர் அந்த பதிவில் இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரை நகைச்சுவையாகப் பாராட்டி இருந்தார். அதில் அவர், "கோச் சாப், உங்கள் முகத்தில் இருக்கும் அந்தச் சிரிப்பு அழகாக இருக்கிறது. தீவிரம் கலந்த அந்த சிரிப்பு ஒரு 'கில்லர் காம்போ'. மிகச் சிறப்பான பணி" என்று பதிவிட்ட தோனி, பும்ராவை ஒரு சாம்பியன் பந்து வீச்சாளர் என்று வர்ணித்த தோனி, அவரது சாதனைகளை ஒரே வார்த்தையில் விவரிக்க இயலாது என்றும் பாராட்டியுள்ளார்.
இது தவிர இந்திய கிரிக்கெட்டின் மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது பதிவில், "டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதன்முறையாக அடுத்தடுத்து இரண்டு உலகக் கோப்பைகளை வென்றது ஒரு வரலாற்றுச் சாதனை. இந்த இந்திய அணி கோப்பையை வெல்ல முற்றிலும் தகுதியானவர்கள். எங்கள் அணியின் அற்புதமான செயல்திறன் மற்றும் கிரிக்கெட்டின் சிறப்பு பிராண்ட் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாழ்த்துகள் டீம் இந்தியா.ஜெய் ஹிந்த்" என்று பதிவு செய்துள்ளார்.
Winning the World Cup twice in a row, the first time any team has done so in the T20 format. Totally deserving and rightful winners of the trophy.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2026
What a fantastic performance by our team and a special brand of cricket on display.
Well done, Team India. Jai Hind! 🇮🇳🏆
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் யுவராஜ் சிங், "தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை உலக சாம்பியன்கள்! சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்த அணி மிகப் பெரிய மேடையில் உண்மையான நோக்கத்துடன் விளையாடியுள்ளது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுகள். குறிப்பாக, சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் ஒருமுறை தான் ஒரு மேட்ச் வின்னர் என்பதை நிரூபித்துவிட்டார். மேலும் ஷிவம் தூபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் ஆகியோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி தனது பதிவில், இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. அஹ்தாபாத்தில் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி ஒரு சிறந்த வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. கடினமான சூழலிலும் வீரர்கள் மனஉறுதியையுடன் போராடி மீண்டும் உலக சாம்பியன்களாக மாறியுள்ளனர். இந்த சாதனையை நிகழ்த்திய அனைத்து வீரர்களுக்கும் நிர்வாகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வாழ்த்துகள். ஜெய் ஹிந்த்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Back-to-back #WorldChampions! Defending a #WorldCup takes character and this team led by @surya_14kumar played with real intent on the biggest stage! 🇮🇳 @IamSanjuSamson @ishankishan51 @OfficialAbhi04 were outstanding in the final. Sanju, across the opportunities showed again…— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 8, 2026
இதையும் படிங்க
இது தவிர சுரேஷ் ரெய்னா, சுனில் கவாஸ்கர், விவிஎஸ் லக்ஷ்மண், வீரேந்திர சேவாக், ஹர்பஜன் சிங், இர்ஃபான் பதான் உள்ளிட்டோரும் தங்களது சமூக வலைதளங்களில் இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். கிரிக்கெட் வீரர்களின் வாழ்த்துச் செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Champions ⭐️⭐️⭐️ Phenomenal win for Team India in Ahmedabad. Absolutely no match for the explosive cricket played by us throughout the tournament. Brilliant character shown by the boys to keep fighting in tough situations and become world champions once again. Congratulations to…— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2026