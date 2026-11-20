'ராமனுக்கு அனுமன் போல; தோனிக்கு நான்' - மனம் திறந்த தீவிர ரசிகர் சரவணன் ஹரி!
காயம் காரணமாக தோனி தொடர்ந்து விளையாட முடியாமல் போனது வருத்தமளித்தாலும், மெண்டார் பொறுப்பில் அவர் வழிநடத்தும்போது சிஎஸ்கே அணியின் 'ஆரா' (Aura) பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என்றும் சரவணன் ஹரி கூறியுள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 10:58 AM IST
-By எஸ். சிவக்குமார்
சென்னை: ஐபிஎல் போட்டிகளிலிருந்து எம்.எஸ். தோனி ஓய்வு பெற்று சிஎஸ்கே அணியின் ஆலோசகராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், "களத்தில் இல்லாவிட்டாலும் எங்கள் தலைவன் டக்-அவுட்டில் இருப்பதே எங்களுக்குப் போதும்" என தோனியின் தீவிர ரசிகர் சரவணன் ஹரி நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி, கடந்த நவம்பர் 17ஆம் தேதி ஐபிஎல் போட்டிகளிலிருந்து தனது ஓய்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். எதிர்வரும் தொடர்களில் அவர் சிஎஸ்கே அணியின் ஆலோசகராகச் செயல்படுவார் என அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. தோனியின் இந்த ஓய்வு அறிவிப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும், குறிப்பாகச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களையும் ஆழ்ந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
சமூக வலைதளங்கள் எங்கும் ரசிகர்கள் தங்களது வருத்தத்தைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், 2011 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு தோனியின் தீவிர ரசிகராக மாறி, 2013ஆம் ஆண்டு முதல் உடல் முழுவதும் மஞ்சள் வண்ணம் பூசி, '7' ஆம் எண் ஜெர்சியுடன் அனைத்து மைதானங்களுக்கும் சென்று ஆதரவளித்து வரும் தீவிர ரசிகர் சரவணன் ஹரி, தோனியின் ஓய்வு குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.
'களத்தில் இல்லாவிட்டாலும் டக்-அவுட்டில் இருப்பார்'
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசிய சரவணன், "தோனி அவர்கள் ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டே மறைமுகமாகத் தனது ஓய்வை உணர்த்திவிட்டார். இருப்பினும், ஒரு தீவிர ரசிகனாக இந்த ஆண்டாவது எங்களுக்காக மைதானத்தில் விளையாடிவிட்டு ஓய்வு பெறுவார் என எதிர்பார்த்தேன். அது நடக்காதது மிகுந்த மன உளைச்சலையும் வேதனையையும் தந்தது. அவரது ஓய்வு செய்தியைக் கேட்டதும் நான் உடைந்துவிட்டேன்.
சென்னையில் நடந்த கடைசிப் போட்டியின்போதே அவர் விடைபெறப் போவதாகப் பேசப்பட்டது. ஆனால், அவர் சேப்பாக்கத்தில் விளையாடவில்லை என்றாலும் அணியின் ஸ்குவாடில் அவர் இல்லாததை ஏற்றுக்கொள்ளச் சற்று நேரம் எடுத்தது. இருப்பினும், எங்கள் தலைவன் களத்தில் இல்லாவிட்டாலும் டக்-அவுட்டில் (Dugout) இருப்பார் அல்லவா? அதுவே எங்களுக்குப் போதும்" என்று கூறினார்.
'தோனியிடம் இருந்த குற்ற உணர்ச்சி'
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த ஆண்டு காயம் காரணமாகத் தோனியால் முழுமையாக விளையாட முடியவில்லை. ஊடகங்களுக்குத் தெரியாத பல விஷயங்களை ஒரு ரசிகனாக நான் அவரிடம் கவனித்தேன். காயத்திலிருந்து மீண்டு வர அவர் கடுமையாகப் பயிற்சி எடுத்தார். ஆனால், உடல் ஒத்துழைக்காததால் அவரால் விளையாட முடியவில்லை. ரசிகர்களுக்காகவும், அணிக்காகவும் இன்னும் ஓரிரு போட்டிகளிலாவது விளையாட முடியவில்லையே என்ற குற்ற உணர்ச்சியும், வேதனையும் கடைசிப் போட்டியின்போது அவரது முகத்தில் தெரிந்தது. அதைப் பார்க்க எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது" என்றார்.
எனது வாழ்வின் வழிகாட்டி
அதன்பின், "தோனியை நான் வெறும் கிரிக்கெட் வீரராகவோ, கேப்டனாகவோ மட்டும் பார்க்காமல், ஒரு சிறந்த மனிதராகவும் தலைவனாகவும் பார்க்கிறேன். 'செயல்முறையை நம்புங்கள்' என்ற அவரது அணுகுமுறை, என் வாழ்க்கையின் பல முக்கியத் தருணங்களில் வழிகாட்டியாக இருந்துள்ளது.
நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயங்களுக்காக உடைந்து போகாமல், நம் கையில் உள்ளதை வைத்துச் சிறந்ததைச் செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரிடமிருந்தே கற்றுக்கொண்டேன். தோனியுடன் பலமுறை நேரில் பேசும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்துள்ளது. நான் குறைவாகப் பேசினாலும், அவர் என்னிடம் எனது குடும்பம், உடல்நலம் மற்றும் வேலை குறித்து மிகுந்த அக்கறையுடன் விசாரிப்பார்" என்று கூறினார்.
சிஎஸ்கே-வின் 'ஆரா' பிரம்மாண்டமாக இருக்கும்
தோனியின் புதிய பொறுப்பு குறித்துப் பேசிய சரவணன், "தோனி கேப்டனாகவும் வீரராகவும் இருந்து வழிநடத்தியதைப் போலவே, இப்போது 'மெண்டார்' பொறுப்பில் அமர்ந்து வழிநடத்தும்போது சிஎஸ்கே அணியின் 'ஆரா' (Aura) மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே போன்ற இளம் வீரர்கள் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை உள்ளது.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அணி சில சறுக்கல்களைச் சந்தித்தாலும், நாங்கள் அதே வீழ்ச்சியில் இருக்க மாட்டோம்; பீனிக்ஸ் பறவை போல மீண்டும் எழுந்து வருவோம். தற்போது அணியில் ஜாகீர் கான் இணைந்திருப்பது பந்துவீச்சுப் பயிற்சிக்குப் பெரும் பலம் சேர்க்கும். டி20 போட்டிகளில் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. இந்த ஆண்டு கோப்பையை வெல்ல சிஎஸ்கே கடுமையாகப் போராடும்" என்று தெரிவித்தார்.
ராமனுக்கு அனுமன் போலத் தோனிக்கு நான்
தொடர்ந்து, "எனது வாழ்நாள் முழுவதும் கிரிக்கெட் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை சார்ந்த எனது பயணங்களில் தோனியின் பெயரும், '7' என்ற எண்ணும் எப்போதும் இணைந்தே இருக்கும். ராமரின் நாமத்தை அனுமன் எப்படிப் போற்றினாரோ, அதுபோல எனது வாழ்க்கையின் இறுதி மூச்சு வரை தோனியின் புகழைப் பரப்புவதே எனது இலக்கு" என்று தெரிவித்தார்.
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மைதானத்தில் 'தல' தோனியின் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்களையும், மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங்கையும் இனி காண முடியாது என்பது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏக்கமாக இருந்தாலும், சரவணன் ஹரி கூறியது போல அவர் டக்-அவுட்டில் அமர்ந்து அணியை வழிநடத்தப் போகிறார் என்பதே அவர்களுக்குப் பெரிய ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது. வீரராக மைதானத்தை ஆண்ட தோனி, இனி ஆலோசகராகவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்குப் புதிய வெற்றிகளைத் தேடித்தருவார் என்ற நம்பிக்கையுடன் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.