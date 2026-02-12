ஐபிஎல் சூதாட்ட புகார்: ஆவணங்களை மாற்ற ரூ.10 லட்சம் கட்டணம் - தோனிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் இந்த வழக்கில் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ள உத்தரவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
Published : February 12, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி சம்பத் குமாருக்கு எதிரான, 100 கோடி ரூபாய் நஷ்டஈடு கோரும் அவதூறு வழக்கில், சிடி ஆவணங்களை எழுத்து வடிவில் மாற்றுவதற்கான கட்டணமாக ரூ.10 லட்சம் செலுத்த மகேந்திர சிங் தோனிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடரின் போது சூதாட்டம் மற்றும் மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் நடைபெற்றதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது தொடர்பான விசாரணை நடைபெற்ற நேரத்தில், விசாரணை அதிகாரிகளில் ஒருவராக இருந்த ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி சம்பத் குமார் தனியார் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியின் சர்ச்சையான கருத்தை தெரிவித்திருந்தார்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர், ஐபிஎல் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் அப்போதைய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக தெரிவித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இதனையடுத்து, தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாக கூறி, ஓய்வு பெற்ற ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார், தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஆகியற்றின் மீது ரூ.100 கோடி மான நஷ்டஈடு கோரி மகேந்திர சிங் தோனி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சிடி ஆவணங்களை எழுத்து வடிவமாக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் எனவும் நிபந்தனை விதித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆர்.என்.மஞ்சுளா முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கு தொடர்பான சிடி-யை எழுத்துவடிவமாக்க மொழி பெயர்ப்பாளரும், தட்டச்சரும் முழு நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்கு மூன்று முதல் நான்கு மாதங்களாகும். மொழியாக்கம் செய்யப்படும் ஆவணங்களை நகல் எடுக்க கூடுதல் செலவினம் ஏற்படுகிறது என தெரிவித்தார்.
இதனால், மொழியாக்கத்துக்கான கட்டணமாக ரூ.10 லட்சத்தை தலைமை நீதிபதி நிவாரண நிதிக்கு மார்ச் 12 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என மனுதாரரான மகேந்திர சிங் தோனிக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி மஞ்சுளா, மொழியாக்க பணிகளை மார்ச் 3-வது வாரத்துக்குள் முடிக்க வேண்டும் என மொழிபெயர்ப்பாளர், தட்டச்சர் ஆகியோருக்கும் உத்தரவிட்டு, விசாரணையை மார்ச் 12 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.
கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் இந்த வழக்கில் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ள உத்தரவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் மொழியாக்கப் பணிகள் முடிவடைந்தவுடன், தரவுகள் இரு தரப்பினருக்கும் வழங்குவதுடன், இறுதிக்கட்ட விசாரணையும் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.