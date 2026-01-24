ஐபிஎல் 2026: பயிற்சியை தொடங்கிய ‘தல’ தோனி - வைரலாகும் காணொளி
ராஞ்சி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மகேந்திர சிங் தோனி பயிற்சி மேற்கொள்ளும் காணொளியை ஜார்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் தங்களின் சமூக வலைதளப்பக்கங்களில் வெளியிட்டுள்ளது
Published : January 24, 2026 at 4:00 PM IST
ராஞ்சி: எதிவரும் ஐபிஎல் 19ஆவது சீசனுக்கு தயாராகும் வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தனது பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.
ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19ஆவது சீசன் இந்தாண்டு மார்ச் இறுதியில் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான வீரர்களின் மினி ஏலமும் சமீபத்தில் நடைபெற்றிருந்தது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தங்களின் பயிற்சிகளை தொடங்கி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் ஐபிஎல் தொடரின் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்களும், 6ஆவது கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் தங்களின் பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ளனர். அதே சமயம் எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்து வருகின்றன.
𝐀𝐍𝐁𝐔𝐃𝐄𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐈𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟓 𝐅𝐎𝐑 '𝟐𝟔 🦁 💛#WhistlePodu #IPLAuction pic.twitter.com/IxmGOJOQ7r— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 16, 2025
ஏனெனில் தற்சமயம் 44 வயதை எட்டியிருக்கும் தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இருப்பினும் அவர் ஐபிஎல் போட்டிகளைத் தாண்டி மற்ற எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்பதை தவிர்த்துள்ளார்.இதனால் கடந்த சில சீசன்களாகவே எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற பேச்சுகள் எழுந்த நிலையிலும், அவர் தொடர்ச்சியாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகிறார்.
எப்போதும் போலவே இந்த ஆண்டு எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா? அல்லது தொடருக்கு முன்னதாக ஓய்வை அறிவிப்பாரா? என்ற குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் இருந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மகேந்திர சின் தோனி, இன்றைய தினம் ராஞ்சியில் உள்ள ஜேஎஸ்சிஏ மைதானத்தில் தனது பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.
Yellow Pads.. 👀— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 24, 2026
Thala nation, it's that time of the year!!!!! 🥳🔥 #WhistlePodu
🎥 : Jharkhand cricket association pic.twitter.com/DEbOpEFQ4m
மேலும் இந்த காணொளியை ஜார்கண்ட் கிரிக்கெட் சங்கம் தங்களின் சமூக வலைதளப் பக்கதில் வெளியிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அந்த காணொளி இணையத்தில் வைரலாகியும் வருகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் மகேந்திர சிங் தோனி, இதுவரை 278 போட்டிகளில் விளையாடி 24 அரைசதங்களுடன் 5,439 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதுதவிர அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று கொடுத்துள்ளார்.
இதுதவிரத்து அவர் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளின் கேப்டனாக மொத்தம் 235 போட்டிகளில் செயல்பட்டுள்ளதுடன், அதில் 136 போட்டிகளில் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிக வெற்றிகளை பதிவு செய்த கேப்டன் என்ற பெருமையும் அவருக்கு உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி: ருதுராஜ் கெய்க்வாட், மகேந்திர சிங் தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஜேமி ஓவர்டன், முகேஷ் சௌத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், கலீல் அஹ்மத், நூர் அகமது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஷிவம் துபே, ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், அகீல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், அமான் கான், ராகுல் சஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.