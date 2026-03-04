போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய தோனி: அபராதம் விதித்து அதிரடி காட்டிய ராஞ்சி காவல்துறை
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசனிலும் விளையாட இருக்கும் மகேந்திர சிங் தோனி, அதற்கான பயிற்சியையும் தொடங்கியுள்ளார்.
Published : March 4, 2026 at 7:17 PM IST
ராஞ்சி: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரருமான எம்.எஸ். தோனிக்கு போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறியதற்காக ராஞ்சி காவல் துறையினர் அபராதம் விதித்துள்ளனர்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மிகச் சிறந்த கேப்டன்களில் ஒருவர் மகேந்திர சிங் தோனி. இவரது தலைமையிலான இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை, ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை மற்றும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் மூன்று வெவ்வேறு ஐசிசி தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற முதல் கேப்டன் என்ற வரலாறும் தோனிக்கு உள்ளது.
இது தவிர ஐபிஎல் தொடரிலும் மிக வெற்றிகரமான கேப்டன் என்ற பெருமையும் அவருக்கு உண்டு. மேலும் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நம்பிக்கை நாயகனாகவும் தோனி இருந்து வருகிறார். இதற்கிடையே கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த தோனி, கிட்டத்தட்ட 44 வயதை எட்டிய நிலையிலும் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகிறார்.
மேற்கொண்டு எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனிலும் விளையாட இருக்கும் மகேந்திர சிங் தோனி, அதற்கான பயிற்சியையும் தொடங்கியுள்ளார். அதன் ஒருபகுதியாக சமீபத்தில் சென்னை வந்தடைந்த தோனி, சக வீரர்களுடன் இணைந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு வரும் காணொளிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. இந்த நிலையில் தற்சமயம் தோனி குறித்த மற்றொரு செய்தியும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஆம்., இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக ராஞ்சி காவல்துறையினர் அபராதம் விதித்துள்ளது தான். அதன்படி, காந்த மார்ச் 1ஆம் தேதி மகேந்திர சிங் தோனி அதி வேகமாக காரை இயக்கியுள்ளார். இது சாலையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவானதை தொடர்ந்து, அவருக்கு இந்த அபராதமானது விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து விதிகளை மீறியதாக தோனிக்கு ரூ.1000 அபாராதத்தை ராஞ்சி காவல்துறையினர் விதித்து, அதற்கான இ-சலானையும் தோனி வீட்டுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். ஐபிஎல் தொடருக்கான பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்பதற்காக தோனி ஏற்கனவே சென்னை வந்துள்ள நிலையில், அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அபராதம் குறித்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.